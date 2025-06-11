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Serverspace заплатит за тестирование облака для малого и среднего бизнеса

Международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) объявил о запуске новой инициативы для поддержки малого и среднего бизнеса. Российские индивидуальные предприниматели, стартапы и другие организации могут получить грант в размере 25 тыс. руб. на тестирование облачной платформы провайдера.

Средства начисляются единым платежом и доступны для использования на любые услуги Serverspace, включая аренду виртуальных серверов, настройку сетевой инфраструктуры, запуск приложений и систем хранения. Грант предоставляется безвозмездно и не требует дополнительных условий: для получения достаточно зарегистрироваться на платформе провайдера и пройти верификацию.

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Программа ориентирована на компании, которые рассматривают переход в облако или тестируют альтернативные решения для ИТ-инфраструктуры. Инициатива стала продолжением стратегии провайдера по созданию доступных инструментов цифровой трансформации.

«Мы видим, что для многих предпринимателей запуск в облаке — это вопрос гибкости, скорости и экономии. Субсидирование первых расходов позволяет бизнесу безопасно протестировать платформу и оценить её применимость для своих задач. Это важный шаг в направлении более демократичного и технологически нейтрального ИТ-рынка», — сказал Андрей Смирнов, руководитель Serverspace, корпорация ITG.

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