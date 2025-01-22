Разделы

Облака
|

Serverspace ускорил развертывание облачного сервера до 40 секунд

За 2024 г. международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) сократил время развёртывания облачного сервера до 40 секунд. Показатель стал новым стандартом для компании и превосходит результат 2023 г. на 25%.

Еще год назад создание облачного сервера Serverspace занимало 52–55 секунд, что уже соответствовало высоким отраслевым стандартам. Ускорение стало возможным благодаря использованию современного оборудования, улучшению шаблонов операционных систем и постоянной доработке API и CLI для максимально быстрой обработки команд на развертывание.

Исследование CNews Analytics и «Лаборатории Касперского»: как российские компании защищают свои ИТ-системы в облаке
Облака

«Мы стремимся к тому, чтобы клиенты могли разворачивать свои проекты в облаке без лишних задержек. В этом году мы достигли значительного прогресса, но на этом не останавливаемся. Сегодня компания продолжает внедрять новые технологии и оптимизировать процессы, стремясь сократить время развёртывания облачного сервера еще больше», — отметил Андрей Смирнов, руководитель Serverspace, корпорация ITG.

Кроме улучшения показателя времени развертывания сервера, команда Serverspace провела масштабную модернизацию инфраструктуры, интегрировала инновационные программные решения и обеспечила высокую стабильность всех процессов в 2024 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Крупный облачный провайдер с Lufthansa в клиентах сбежал от VMware из-за кратно выросших цен на софт

Дмитрий Ларин, Генбанк: Ужесточение ответственности за утечки ПДн может помочь злоумышленникам устранить опытного менеджера по кибербезопасности

Опубликован первый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица» о будущем облаков в России

Новое решение в e-commerce: как искусственный интеллект и серверные мощности меняют игру?

Серверный бизнес Lenovo 10 лет не может выйти на стабильную прибыль. Рост продаж не спасает от многомилионных убытков

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще