Serverspace ускорил развертывание облачного сервера до 40 секунд

За 2024 г. международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) сократил время развёртывания облачного сервера до 40 секунд. Показатель стал новым стандартом для компании и превосходит результат 2023 г. на 25%.

Еще год назад создание облачного сервера Serverspace занимало 52–55 секунд, что уже соответствовало высоким отраслевым стандартам. Ускорение стало возможным благодаря использованию современного оборудования, улучшению шаблонов операционных систем и постоянной доработке API и CLI для максимально быстрой обработки команд на развертывание.

«Мы стремимся к тому, чтобы клиенты могли разворачивать свои проекты в облаке без лишних задержек. В этом году мы достигли значительного прогресса, но на этом не останавливаемся. Сегодня компания продолжает внедрять новые технологии и оптимизировать процессы, стремясь сократить время развёртывания облачного сервера еще больше», — отметил Андрей Смирнов, руководитель Serverspace, корпорация ITG.

Кроме улучшения показателя времени развертывания сервера, команда Serverspace провела масштабную модернизацию инфраструктуры, интегрировала инновационные программные решения и обеспечила высокую стабильность всех процессов в 2024 г.