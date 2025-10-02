Разделы

Serverspace запускает новую локацию в Москве с серверами на базе Intel 5 поколения

В панели управления Serverspace (международное облачное МСБ-направление корпорации ITG) стала доступна дополнительная локация — «Москва, 5th Gen Intel». Новые мощности рассчитаны на проекты с повышенными требованиями к производительности и отказоустойчивости.

Серверы установлены в стойках Itpod-SL201-D24R-NV-G4 и включают процессоры Intel Xeon 6526Y, модули RDIMM DDR5 по 64 ГБ с частотой 5600 МГц, гибридное хранилище с NVMe-накопителями (960 ГБ и 1920 ГБ, Dapustor), а также сетевые адаптеры Intel E810 с поддержкой 25Gb Ethernet (SFP28, OCP 3.0).

Исследование: как применяются в России low-code платформы
Инфраструктура развернута в дата-центре IXcellerate Moscow South Campus (MOS5). Он соответствует стандарту Tier III, поддерживает резервирование всех ключевых систем, многоканальные подключения к операторам связи и использует энергоэффективную архитектуру с технологиями свободного охлаждения.

«Расширение московской инфраструктуры отражает стратегию развития платформы Serverspace: предоставлять клиентам современные вычислительные ресурсы с учетом растущих требований к производительности и надёжности», — сказал Андрей Смирнов, руководитель Serverspace, корпорация ITG.

