На электронной площадке «Росэлторг» модернизировали систему авторизации

Электронная площадка «Росэлторг» перезапустила единую систему авторизации пользователей. Унифицированный вход, который получил название «Росэлторг.ID», объединил ключевые функции и сервисы торговой площадки «Росэлторг» в одном месте. Об этом CNews сообщили представители «Росэлторг».

Сведения о финансовых операциях, загрузка и хранение документации, управление данными о компании и доступами сотрудников – все это находится под рукой в личном кабинете. Благодаря бесшовной интеграции и интерактивному навигационному меню пользователь «Росэлторг» может перемещаться между секциями площадки быстро и без повторной авторизации. Теперь работа в «Росэлторг.бизнес», на новых секциях государственных и корпоративных закупок стала удобнее.

«Больше нет необходимости заполнять многочисленные поля и вспоминать пароли от каждого аккаунта. Регистрация на площадке стала удобнее: теперь нужны только e-mail и телефон. Также можно зайти в «Росэлторг.ID» с помощью электронной подписи, ЕРУЗ или «Портала поставщиков». Особенно должны оценить обновление поставщики – те, кто принимает участие в разных видах торгов. Если ранее для подачи заявки нужно было менять аккаунт, то сейчас можно работать со всеми предложениями в едином пространстве», – сказал Виктор Симоненко, заместитель генерального директора «Росэлторг».

Также у пользователей появится возможность настройки получения уведомлений по торгам, в том числе подключения необходимой информации через чат-бота в Telegram. Он содержит уведомления о процедурах, а также с его помощью можно отправить запрос в службу поддержки «Росэлторг».

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Электронная площадка «Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая площадка») – федеральный оператор электронных торгов для государственных заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих предприятий. Клиентами площадки являются свыше 420 тыс. заказчиков и более 680 тыс. участников торгов, объем торгов на площадке превысил 39 трлн руб. Ежемесячно сайт компании посещает более 1,5 млн пользователей со всей России. Удостоверяющий центр «Росэлторг» имеет статус доверенного лица ФНС России.