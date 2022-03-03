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X-Com выполнила крупный госконтракт

Москва. Компания X-Com интегрировала в ИТ-инфраструктуру ГБУЗ «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы» дополнительное копировально-печатное оборудование. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

В связи с расширением деятельности заказчику необходимо было оснастить новые рабочие группы многофункциональными устройствами, отвечающими требованиям его документооборота в части функционала, производительности, удобства управления и коммуникационных возможностей.

Подрядчик проекта был определен на основании открытого конкурса. Наряду с ценовым предложением конкурсная комиссия оценивала опыт кандидатов в реализации аналогичных по объему и сложности проектов для учреждений госсектора, а также рекомендации от заказчиков ранее выполненных проектов. Большинством голосов членов комиссии победителем была признана компания X-Com, предложившая наиболее конкурентоспособные условия поставки оборудования и выполнения работ. В пользу данного решения также сыграла высокая оценка проекта развития ИТ-инфраструктуры, ранее реализованного X-Com для Центра.

Специалисты X-Com изучили особенности внешнего и внутреннего документооборота заказчика, а также проанализировали его ежемесячные объемы монохромной и цветной печати. На основании полученных данных был выработан набор требований к новым устройствам и подготовлен перечень отвечающего им оборудования. В результате было принято решение использовать в проекте МФУ Kyocera M2640idw как оптимального по соотношению цена/качество/стоимость эксплуатации. Десятки данных устройств были отгружены с собственного склада X-Com в Москве, интегрированы в ИТ-инфраструктуру учреждения и протестированы. В качестве официального сервисного центра Kyocera в России X-Com обеспечит квалифицированное обслуживание и ремонт нового оборудования заказчика.

О Центре лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы

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Интеграция

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «ЦЛО ДЗМ») — это подведомственное учреждение Департамента здравоохранения города Москвы, обеспечивающее бесперебойное и качественное обеспечение населения и лечебно-профилактических учреждений города Москвы медикаментами и изделиями медицинского назначения, а также имеющее в своем составе единственную в Москве сеть государственных аптек «Аптеки Столицы».

О Группе компаний X-Com

X-Com – системный интегратор, входит в Группу компаний X-Com, работающую на российском рынке информационных технологий более 20 лет. Среди направлений деятельности Группы – системная и проектная интеграция, ИТ-сервис и аутсорсинг, поставка и сопровождение программно-аппаратных и телекоммуникационных решений, собственное производство компьютерного и серверного оборудования. Клиенты Группы X-Com – компании и предприятия практически всех отраслей, государственные организации и учреждения. Офисы Группы расположены в Москве и Санкт-Петербурге.

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