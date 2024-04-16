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В Сеченовском университете разработан интерактивный игровой симулятор для обучения студентов основам программирования

В Центре цифровой медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова создана образовательная технология, которая объединила в себе игровой подход и отработку практических навыков программирования. Речь идет о разработке симулятора, с помощью которого студенты медицинского профиля смогут освоить основы программирования на языке Python и изучить работу с базами данных, используемых в клиниках. Симулятор также поможет студентам развить так называемые «мягкие навыки», в том числе коммуникативные и управленческие.

Компьютерный симулятор представляет собой образовательную технологию, позволяющую в виртуальной безопасной среде освоить профессиональные навыки и оценить последствия принимаемых решений. В частности, симулятор развивает навыки программирования на языке Python и обучает студентов основам работы с базами данных MySQL, которые используются в медицинских учреждениях.

Чтобы сделать процесс обучения увлекательным и динамичным, разработчики внедрили в технологию игровой подход. Так, в симуляторе участники попадают в виртуальную среду, где они «работают» в ИТ-подразделении клинического городка и отвечают за разработку и внедрение цифровых сервисов в медицинскую практику. В течение четырех эпизодов игры студенты решают различные задачи – от создания чат-ботов для информирования пациентов до улучшения системы записи на прием к врачу. Каждая задача предлагает игрокам реальные сценарии работы в ИТ-подразделении медучреждения. В процессе обучения студенты участвуют в разработке 10 чат-ботов и 10 проектов, связанных с созданием и использованием медицинских баз данных. По результатам решения задач им доступна обратная связь для оценки результата.

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Облака

Особенность симулятора в том, что обучающиеся получают возможность не только освоить навыки программирования, но и развить «мягкие навыки» (soft skills), в том числе коммуникативные и управленческие. Например, студенты могут изучить процессы коммуникации с заказчиком, разработать технические задания и ознакомиться с методами управления проектами в ИТ-сфере.

Технология предназначена для студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета. Его также будут использовать как часть программы дополнительного профессионального образования – для самостоятельной работы в онлайн-формате или в аудитории при очном обучении. Разработчики уверены, что с помощью игрового симулятора студенты не только усовершенствуют свои знания в области программирования, но и получат практический опыт работы на реальных проектах, что значительно повысит их конкурентоспособность на рынке труда.

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