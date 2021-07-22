Google удалила из поисковой выдачи сотни тысяч ссылок из-за российского «закона о VPN»

Роскомнадзор заставляет Google удалять неугодные ссылки из своей российской поисковой выдачи, объясняя это требованиями «закона о VPN». Google вынуждена удалять десятки тысяч URL-адресов ежемесячно, а за последние два года это число достигло полумиллиона и продолжает расти.

Стерильная выдача Google

Интернет-гигант Google за последние два года удалил из российской выдачи своего поискового сервиса несколько сотен тысяч ссылок, в пределах полумиллиона. Как пишет портал TorrentFreak, столь гигантские масштабы проделанной работы – это следствие весьма тесного сотрудничества с российским регулятором – Роскомнадзором.

По данным портала, Роскомнадзор ежемесячно направляет Google запросы на удаление десятков тысяч URL-ссылок из поисковой выдачи. Все это делается в рамках требования по соблюдению закона «о борьбе с VPN» и анонимайзерами, действующему с 2017 г.

Следуя букве российского закона, Google не только вычищает свою поисковую выдачу от «запрещенных» сайтов, но и не раскрывает, какие именно сайты попалив в немилость, и какие россиянам придется искать на других, менее лояльных поисковиках. Однако Google вправе сообщать о масштабах деятельности Роскомнадзора в отношении затруднения россиянам поиска нужных им ресурсов.

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В качестве примера TorrentFreak привел одно из многочисленных сообщений Google о сотрудничестве с Роскомнадзором. В нем говорится, что интернет-гигант получил от Роскомнадзора требование удалить свыше 340 ссылок из поисковой выдачи в России. Дата получения этого требования не установлена.

Один из многочисленных запросов Роскомнадзора

Роскомнадзор аргументировал свое нежелание видеть в выдаче эти 340 ресурсов действующим в России законом 276-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"», также известном как «закон о VPN». В сообщении Google прямо сказано, что компания не может предоставить список этих сайтов «ввиду особенностей российского законодательства».

По итогам июня 2021 г. Google лидировал в списке самых популярных поисковых сервисов среди россиян, хотя его доля рынка постепенно падает. Согласно статистике StatCounter, с апреля 2021 г. она сократилась с 54,15% до 50,85%. Основную конкуренцию ему составляет «Яндекс», по неизвестным причинам отмеченный в рейтинге StatCounter дважды. Суммарная доля российского поисковика составляет 46,96%.

«Это другое»

TorrentFreak пишет, что до вступления в силу «закона о VPN» Google тоже получал от Роскомнадзора предписания по удалению «неугодных» ссылок из своей выдачи. Однако тогда такие «просьбы» касались лишь нескольких десятков ссылок в месяц.

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Для сравнения, только за второе полугодие 2020 г. Google удалили около 200 тыс. ссылок. Даже если предположить, что каждый месяц число URL-адресов, оказавшихся в «черном списке» было одинаковым, то это около 33,3 тыс. ежемесячно.

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Причин блокировки таких ссылок в выдаче Google было несколько, в том числе «клевета» и «национальная безопасность». Однако, по утверждению TorrentFreak, такие пометки получили лишь некоторые URL. Общая масса, около 162 тыс., была удалена по причине «другое», без объяснения, что входит в это понятие.

VPN и анонимайзеры выгоняют из России

«Закон о VPN», принятый в 2017 г., обязывает владельцев VPN-сервисов, анонимайзеров и других подобного рода инструментов подключаться к специализированной федеральной государственной информационной системе (ФГИС) Роскомнадзора. Это база данных со списком запрещенных в России сайтов.

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Согласно закону, после подключения к этой ФГИС владельцы сервисов будут обязаны заблокировать к ним доступ. В случае непослушания их ресурсы сами окажутся в этом перечне.

К слову, власти стали блокировать анонимайзеры в России еще до принятия данного закона – с 2016 г. Основанием для блокировки становились судебные решения. В том числе таким образом блокировались и VPN-сервисы, содержащие анонимайзеры, например, Hideme.ru. А в 2018 г. в рамках борьбы с Telegram Роскомнадзор блокировал специализированные прокси-сервера, предназначенные для доступа к данному мессенджеру.

Спустя два года, в марте 2019 г., Роскомнадзор приступил к более активным действиям в отношении VPN-сервисов. Как сообщал CNews, обязал 10 самых крупных из них подключиться к своей ФГИС и начать, наконец, выполнять требования закона. Однако почти все сервисы проигнорировали этот «запрос» - согласием ответила лишь российская «Лаборатория Касперского», владеющая сервисом Kaspersky Secure Connection.

Еще через два года, в июне 2021 г., наступил новый этап борьбы с VPN. Роскомнадзор начал блокировку сервисов Opera VPN и VyprVPN из-за того, что через них возможен доступ к запрещенным сайтам. К слову, VyprVPN был в числе тех, к кому Роскомнадзор обратился в марте 2019 г.

Opera VPN принадлежит китайско-норвежской компании Opera, как и одноименный браузер. Компания моментально свернула работу своего VPN на территории России, годами работавшим через ее же браузер. «Этот предупредительный шаг позволит нам и впредь оставаться приверженными конфиденциальности и безопасности наших пользователей и предоставлять им лучшие продукты», – заявила CNews представитель компании Opera Юлия Синдзерлорц.

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Как отразилось решение Opera забрать у россиян возможность пользоваться нужными сайтами, оказавшимися в «черном списке» Роскомнадзора, на популярности ее браузера в стране, пока неизвестно. По данным StatCounter, на июнь 2021 г. доля Opera на российском рынке браузеров находилась на уровне 5,21% против 65,39% у Chrome и 11,8% у «Яндекс.браузера».