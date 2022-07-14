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Softline подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Свердловской области при реализации инвестпроектов в сфере ИТ

Softline подписала cоглашение о сотрудничестве с правительством Свердловской области при реализации инвестпроектов в сфере ИТ

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и директор по развитию Softline на территории региона Роман Любар договорились о взаимодействии и сотрудничестве по созданию благоприятных условий для развития ИТ-инфраструктуры на территории региона и применения российских ИТ-решений, доступных для органов государственной власти, учреждений и жителей Свердловской области.

Softline планирует усиливать своё участие в проектах Свердловской области, уделяя особое внимание цифровым проектам, которые помогут улучшить технологические условия для региональных органов власти, учреждений, бизнеса и граждан, упростить доступ к информационным сервисам.

Роман Любар, руководитель представительства Softline в Екатеринбурге, сказал: «Свердловская область в фокусе внимания Softline. Наша задача — создать в нашей области лучшие сервисы, лучшую инфраструктуру для ведения регионального бизнеса. Уверен, что итогом сотрудничества станет технологический рывок, развитие ИТ в бизнесе взрывными темпами».

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