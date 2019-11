Основатель «Википедии» создал «убийцу» Twitter и Facebook

Ухватить пользователя качественным контентом без рекламы

Джимми Уэйлс (Jimmy Wales), один из основателей ресурса Wikipedia, объявил о запуске совершенно нового онлайн-проекта WT: Social (WikiTribune Social). Новая «социальная Вики-трибуна», по замыслу ее создателя, станет прямым конкурентом «бессмысленному кликбейту» в других соцсетях, ориентированных на зарабатывание денег с помощью показа рекламы и потому напрямую заинтересованных в максимальном числе показов страниц.

Как отметил Джимми Уэйлс в интервью Financial Times, его соцсеть будет ориентирована исключительно на качественный контент, но при этом показ рекламы не планируется даже в перспективе, потому что работу WT: Social предполагается поддерживать с помощью пожертвования пользователей площадки.

Впервые проект WT: Social был запущен в октябре 2019 г., его поддержкой пока занимается лишь несколько сотрудников. По итогам первого месяца работы число пользователей, зарегистрировавшихся в WT: Social, составило примерно 50 тыс. человек. «Конечно же, наши амбиции – не 50 или 500 тысяч, но 50 или 500 миллионов», – заявил Уэйлс в интервью FT.

В успехе своего проекта Уэйлс не сомневается. По его мнению, пользователи вполне готовы платить за действительно стоящий контент. В плане удачного примера подобного способа монетизации Уэйлс привел Netflix и Spotify. Созданный в 2003 г. Джимми Уэйлсом некоммерческий Фонд Викимедиа для поддержки работы «Википедии» и ее субпроектов также полностью финансируется за счет грантов и пожертвований.

Особенности WT: Social

Приветственная запись при входе на главную страницу WT:Social перед регистрацией, в частности, сообщает, что рост соцсетей одновременно также «усилил голоса плохих актеров», и в итоге фейковые новости начали оказывать глобальное влияние, а алгоритмы соцсетей настроены лишь на вовлечение пользователей и сохранение их зависимости от социальных платформ.

Создатели WikiTribune обещают «никогда не продавать ваши данные. Наша платформа выживает благодаря щедрости отдельных спонсоров, обеспечивая конфиденциальность и защиту вашего социального пространства без рекламы».

После регистрации соцсеть показывает на левой части страницы текст «You are number 24817 on the waiting list» («вы под номером 24817 в листе ожидания»), а также предлагает разослать инвайты коллегам, друзьям или членам семьи «для ускорения доступа». В правой части страницы предлагается внести пожертвование на поддержку проекта в виде ежемесячной ($12,99) или ежегодной ($100) подписки с помощью PayPal или банковской карты. Платным подписчикам, разумеется, находиться в листе ожидания не придется.

В отличие от подачи Facebook, где лента контента формируется алгоритмами с оглядкой, в том числе, на число «лайков» и комментариев, лента WT: Social имеет строгую хронологию постов – по аналогии с «Живым журналом».

WT: Social также обещает обеспечить пользователю возможность самостоятельного выбора контента, редактировать фейковые заголовки или помечать проблемные сообщения. «Мы будем способствовать созданию среды, в которой «плохие актеры» удаляются – не потому что это влияет на нашу прибыль, а потому что это правильно», – говорится в программном заявлении соцсети.

Как отметил Уэйлс в интервью FT, главной проблемой социальных сетей является реклама, именно по этой модели строится монетизация контента на современных социальных площадках. Пользователям в такой ситуации приходится довольствоваться лишь некачественной информацией с «бессмысленным кликбейтом».

Джимми Уэйлс и его проекты

Интернет-предприниматель Джимми Уэйлс более всего известен в Сети как один из основателей «Википедии», которая была создана в 2001 г.

За свою многолетнюю интернет-деятельность Уэйлс, помимо «Википедии», успел создать «поисковую систему для мужчин» Bomis с платным порнографическим контентом premium.bomis.com (1996 г.), коммерческий хостинг Wikia для сайтов с технологией wiki (2004 г.) и «Викитрибуну» (WikiTribune) для борьбы с фейковыми новостями (2017 г.).

Планировалось, что WikiTribune будет существовать за счет пожертвований, однако особого развития проект так и не получил. В итоге WikiTribune сообщила, что «ресурс переезжает на WT: Social».