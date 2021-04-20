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diHouse начала поставки вертикальных пылесосов Jimmy

Ритейл Розница
, Текст: Владимир Бахур

diHouse начала поставки в Россию линейки флагманских беспроводных пылесосов премиум-качества китайского бренда Jimmy. Устройства обладают легким весом, автоматическим распознаванием поверхностей, а также имеют съемную перезаряжаемую батарею.

Новая линейка беспроводных пылесосов Jimmy H8, H8 PRO и H9 PRO создана с использованием запатентованных разработок производителя, который уже 16 лет остается одним из мировых лидеров в своей категории. Компания KingClean Electronic Co., ежегодно выпускает более 10 млн пылесосов и выполняет заказы таких технологических лидеров, как Bosch, Kärcher, Panasonic, Philips, Samsung, Xiaomi и др. Теперь продукция под собственным брендом производителя — Jimmy — доступна российским покупателям.

Пылесосы Jimmy новой серии обладают большой мощностью всасывания в 25 000 Па и повышенной производительностью за счет уникальной технологии горизонтального циклона: более эффективное распределение потоков воздуха по сравнению с распространенным на рынке вертикальным механизмом позволяет без труда справиться даже с въевшейся грязью. При этом всегда можно выбрать наиболее подходящую насадку из множества, входящих в комплект. Устройства особенно порадуют владельцев домашних животных — основной щеточный валик разработан таким образом, чтобы предотвратить наматывание шерсти и волос.

Новые модели имеют четыре режима работы для разных видов уборки, включая автоматический с применением технологии Jimmy Floorhead Load Sensing, которая сама распознает типы поверхности и регулирует мощность. Кроме того, пылесосы оснащены системой фильтрации воздуха НЕРА, задерживающей 99,7% частиц пыли. Это особенно актуально для потребителей с маленькими детьми, аллергиков и тех, кто уделяет повышенное внимание вопросам здоровья.

Jimmy H8, H8 PRO и H9 PRO очень удобны в использовании. Они подойдут даже тем, кому обычно трудно справляться с уборкой из-за тяжести устройств. Облегченная и эргономичная конструкция не позволит устать: вес пылесосов составляет всего 1,5 кг, а ручка спроектирована таким образом, чтобы положение руки было максимально комфортным и кисть расслаблена. Чтобы узнать уровень заряда батареи, состояние фильтра и контролировать режим работы, достаточно взгляда на монитор, расположенный на рукоятке — устройства оснащены интеллектуальной интерактивной системой с LED-дисплеем.

Мощная батарея пылесосов этой серии позволяет непрерывно работать от часа до полутора, в зависимости от модели, и для подзарядки не потребуется много пространства: съемный блок питания можно заряжать в любом месте, где есть доступ к розетке.

К основным преимуществам новых беспроводных пылесосов Jimmy также стоит отнести сочетание характеристик, качества и цены, что позволяет приобрести их с экономией до полутора раз относительно аналогов других производителей.

Ознакомиться с подробными характеристиками и купить модели из новой линейки можно на маркетплейсе Ozon.



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