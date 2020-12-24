diHouse стала официальным дистрибьютором техники для дома Jimmy

diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель электроники под брендом Jimmy подписали соглашение о поставке бытовой техники в Россию. diHouse стала официальным дистрибьютором этого бренда и в декабре начала поставки пылесосов и очистителей воздуха Jimmу в российские федеральные торговые сети.

Jimmу принадлежит компании Kingсlean Electronic, которая 26 лет занимается разработкой и производством техники, создавая около 100 новых устройств и получая 200 патентов в год. В основе ассортимента — моторы, включая автомобильные, техника для дома и сада. Наибольшую известность Kingсlean Electronic выполняет заказы таких компаний как Bosch, Kärcher, Panasonic, Philips, Samsung, Xiaomi и др. Ежегодно компания выпускает более 10 млн пылесосов, а также 4 млн другой электроники для дома. В сборке продукции задействовано 20 собственных фабрик полного цикла, расположенных в Китае. Товары Kingclean можно приобрести в более чем в ста странах мира.

Компания diHouse начала поставки с пяти моделей беспроводных пылесосов и одной модели очистителя воздуха, которые созданы с применением запатентованных разработок производителя. В 2021 г. ассортимент будет дополнен.

Kingclean Electronic, имеет богатый опыт в производстве двигателей, которые изготавливала в том числе для таких автомобильных гигантов как Ford, Honda и Toyota. Компетенции в этой области применяются и при разработке пылесосов, что делает их более надежными и производительными. Так, пылесосы JV63, JV65, JV85, JV85 PRO и JV51 обладают высокоскоростным бесщеточным мотором с частотой вращения 100 тыс. об/мин, который обеспечивает высокие показатели эффективности и большую мощность всасывания. В некоторых моделях применена инновационная разработка Kingclean — технология двойного горизонтального циклона. Она, в отличие от вертикального механизма, встроенного в большинство существующих на рынке моделей, помогает эффективнее использовать потоки воздуха, увеличивая силу всасывания. Все пылесосы Jimmу оснащены системой фильтрации воздуха НЕРА, задерживающей 99,7% частиц пыли.

В очистителе воздуха, помимо HEPA-фильтра, установлена инновационная система разложения формальдегида, что позволяет избавляться от большинства бытовых загрязнителей воздуха.