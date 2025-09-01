«М.Видео-Эльдорадо»: продажи обогревателей выросли до 3,5 раз на последней неделе августа

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, фиксирует значительный рост спроса на обогреватели до 3,5 раз в магазинах и онлайн-каналах продаж ритейлера на последней неделе августа. Спрос увеличился как по сравнению с прошлым годом, так и к предыдущей неделе, что стало редким для конца лета явлением. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Наибольшую динамику показали тепловентиляторы, которые покупатели выбирают для быстрого и локального обогрева: их продажи увеличились почти в 2,8 раза по количеству и в 3,5 раза по обороту к предыдущей неделе, а в сравнении с прошлым годом — более чем вдвое в штуках и в 2,3 раза в деньгах.

Конвекторы, обеспечивающие равномерный обогрев помещений, также продемонстрировали кратный рост: почти в 2,8 раза по количеству и в 3,5 раза по обороту к прошлой неделе, а относительно августа прошлого года — более чем в 2,3 раза в штуках и в 2,6 раза в деньгах. Радиаторы показали сопоставимую динамику — их продажи выросли в 2,7 раза по количеству и более чем в три раза в денежном выражении к прошлой неделе, а в годовом сопоставлении — более чем в 2,3 раза в штуках и в 2,6 раза в деньгах.

В категории «прочие обогреватели», куда входят тепловые пушки и компактные камины, зафиксирован рост почти в 3 раза по количеству и в 2,8 раза по обороту к прошлой неделе, а также более чем в два раза год к году по числу проданных устройств и на треть по денежному выражению. Такая динамика отражает реакцию покупателей на внезапное похолодание: быстрые решения для подогрева оказались востребованы наряду с более мощными и продвинутыми устройствами для постоянного обогрева.

Резкий всплеск интереса связан с погодой. По данным Гидрометцентра, в конце августа на Европейской части России установилась по-осеннему прохладная погода: днём температура опускалась до +15…+18 °C, ночью — до +6…+9 °C, а на Северо-Западе в отдельные дни фиксировались даже первые заморозки. Такая аномалия для августа побудила покупателей заранее готовиться к межсезонью, выбирая как компактные решения, так и более мощные устройства для постоянного обогрева.

Старший менеджер категории «Климат» Компании «М.Видео-Эльдорадо» Максим Метнер: «Всплеск спроса на обогреватели в конце августа бывает ежегодно, но в этом году он проявился особенно ярко из-за холодного завершения лета. Покупатели подходят прагматично — для быстрого обогрева выбирают тепловентиляторы, а для стабильного и безопасного тепла в доме — конвекторы и радиаторы».