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«Яндекс.дзен» запускает курс для блогеров

«Яндекс.дзен» запускает первый официальный курс для блогеров — «Три шага к "Дзену"». В нем в формате видеоуроков можно будет узнать о том, как работает платформа, как блогерам создавать контент для «Дзена» и зарабатывать на этом.

Спикеры курса — ключевые сотрудники «Дзена», успешные блогеры платформы и известные эксперты. Среди них руководитель продюсерского центра «Яндекс.Дзена» Никита Белоголовцев, журналист и филолог Ксения Туркова, эксперт по технике речи Сергей Васильев. В трех модулях преподаватели курса расскажут о правилах «Дзена», программах поддержки блогеров и монетизации, а также о том, как создавать тексты и видео для «Дзена». Участники курса смогут записаться на один или несколько модулей.

По итогам каждого модуля спикеры курса ответят на вопросы участников в формате вебинаров. На курсе будут домашние задания — выполнившие не менее 70% из них получат доступ к в закрытому чату с поддержкой «Дзена». Лучшие выпускники будут рекомендованы в программы поддержки блогеров «Аврора», «Нирвана» и в продюсерский центр «Дзена», а также получат подарки. Блогеры, прошедшие курс, получат сертификаты о его окончании.

«Вокруг "Дзена" существует множество мифов о том, как зарабатывать на своем блоге, а блогеры часто получают ложные советы, — говорит Анастасия Голицына, редактор медийных проектов «Яндекс.дзен», — Мы решили создать собственный курс, который станет для начинающих блогеров универсальным источником самой свежей и достоверной информации».

Курс «Три шага к "Дзену"» стартует на платформе 5 октября 2021 г. и рассчитан на три месяца. Регистрация и участие абсолютно бесплатны.

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