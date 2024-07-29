«Линсис» представила переговорные станции с поворотным переключателем типа «качель» для систем громкоговорящей связи

Линейку продуктов российской компании «Линсис» для систем громкоговорящей связи и оповещения пополнили переговорные устройства УПГ-78 и УПГ-ExM-78 в новом исполнении – с поворотными переключателями типа «качель». Надежная конструкция поворотного механизма переключателя позволяет сохранять работоспособность даже в сложных климатических условиях и минимизирует риск замерзания при сочетании высокой влажности и низких температур. Благодаря этому, переговорное устройство с переключателем «качель» подходит для громкой связи на промышленных объектах на всей территории страны, в том числе в условиях Крайнего Севера.

Новое исполнение с поворотными переключателями типа «качель» получили две флагманские модели переговорных устройств «Линсис»: общепромышленная УПГ-78 и взрывозащищенная УПГ-ExM-78. Первое переговорное устройство громкой связи (УПГ-78) рассчитано на нормальные условия эксплуатации, а вторая модель (УПГ-ExM-78) предназначена для взрывоопасных производств. Обе модели переговорных устройств выпускаются в технологичном корпусе из усиленного прочного пластика, особо устойчивого к агрессивной окружающей среде. Как и другое оборудование «Линсис» для СГС и оповещения, они сделаны в России и имеют необходимые сертификаты для использования на предприятиях добычи, обработки, производства различных отраслей промышленности, в частности, на территориях крупных промышленных комбинатов.

Основное преимущество поворотных переключателей типа «качель» заключается в снижении риска замерзания, благодаря чему переговорные устройства громкой связи «Линсис» сохраняют работоспособность даже при сильных морозах на фоне повышенной влажности. Поворотный переключатель можно легко активировать даже в случае образования наледи, приложив незначительное физическое усилие. При этом выбор моделей УПГ-78 и УПГ-ExM-78 для оснащения их переключателями-качелями неслучаен: каждое переговорное устройство громкой связи подходит для эксплуатации в любом регионе страны, включая Крайний Север.

Дополнительно переговорные устройства УПГ поддерживают подключение (УПГ-ExM-78 – через искробезопасную цепь) такого оборудования как телефонная трубка, выносной микрофон (тангента) и др., и доступны в модификациях с номинальным напряжением питания 48 В или 24 В, а также с Ethernet, DSL либо аналоговым интерфейсом подключения к центральному оборудованию системы громкоговорящей связи «Линсис». Благодаря этому, используя переговорные устройства громкой связи «Линсис» можно строить максимально удобные для пользователей и функциональные СГС на различных промышленных объектах.

Наряду с моделями УПГ-78 и УПГ-ExM-78, «Линсис» выпускает и другие переговорные устройства громкой связи. Например, в ассортименте ПУ общепромышленного исполнения представлены вандалозащищенные настенные станции УПГ-38 на 5-12 кнопок, УПГ-28 на 1-6 кнопок, УПГ-17 на 1 или 2 кнопки и УПГ-01 на 1-12 кнопок, имеющие металлический корпус с защитой от коррозии. В настольном исполнении представлено компактное переговорное устройство УПГ-07, которое устанавливается непосредственно на рабочем месте оператора системы производственно-технологической громкоговорящей связи или диспетчера.

Переговорные устройства громкой связи «Линсис» УПГ-78 и УПГ-ExM-78 в исполнении с поворотными переключателями типа «качель» доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».