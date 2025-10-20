Новый диспетчерский пульт «Линсис» серии LDP-64 для громкоговорящей связи на промышленных и транспортных объектах

Диспетчерские пульты серии LDP-64 производства российской компании «Линсис» разработаны специально для применения в составе систем громкоговорящей связи и оперативного оповещения на крупных производственных объектах. При этом наличие «Сертификата 969» делает возможным их использование и в транспортной отрасли. Серия LDP-64 включает две модификации: пульт диспетчерской громкоговорящей связи LDP-D64 с интерфейсом SHDSL и LDP-E64 – с Etherne, обе они снабжены 64 клавишами для быстрой связи с абонентами, выносным микрофоном на гибкой ножке, встроенным громкоговорителем и предусматривают подключение опциональной телефонной трубки. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Промышленное исполнение делает пульты серии LDP-64 эффективным инструментом системы громкоговорящей связи, рассчитанной на непрерывную работу в режиме 24/7. Новинка соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Вместе с тем, на каждый пульт диспетчерской громкоговорящей связи LDP распространяется «Сертификат 969» (подтверждает соответствие требованиям постановления Правительства России от 26 сентября 2016 г. № 969), что позволяет применять оборудование «Линсис» на объектах транспортной инфраструктуры.

Наличие 64 кнопок для прямого вызова абонентов со световой индикацией состояния позволяет задействовать устройства громкоговорящей связи на крупных объектах. Благодаря передовым технологиям обработки звука и широкому диапазону воспроизводимых частот, LDP-64 подходят для применения в местах с повышенным шумом, включая промышленные предприятия. При этом для передачи и приема голосовых сообщений пульт диспетчерской громкоговорящей связи оборудован, соответственно, микрофоном на гибком держателе типа «гусиная шея» и 10-ваттным динамиком, создающим звуковое давление 81-96 дБ. Когда работа с пультом осуществляется в условиях критической зашумленности на объекте, к устройству можно подключить опциональную телефонную трубку.

Несколько модификаций пультов серии LDP-64 обеспечивает возможность их использования в системах громкоговорящей связи с различной архитектурой. Так, модель LDP-D64 поддерживает технологию SHDSL, позволяющую передавать сигналы по стандартным телефонным линиям, а пульт диспетчерской громкоговорящей связи LDP-E64 оборудован Ethernet-портом для IP-подключения и PoE-питания. LDP-D64 способен воспроизводить звуковые частоты в диапазоне от 120 Гц до 8 кГц, а у Ethernet-модели LDP-E64 верхняя граница диапазона достигает 20 кГц. Кроме того, в комплект поставки устройства LDP-E64 входит блок питания напряжением 220/48 В, в то время как у LDP-D64 для подключения предусмотрен разъем типа DS-4.

Заявленный срок службы – не менее 12 лет, гарантия – два года. Они имеют полностью российское происхождение – от разработки до производства – и предназначены для использования внутри помещений, в том числе неотапливаемых. Каждый пульт диспетчерской громкоговорящей связи этой серии выпускается в алюминиевом корпусе, соответствующем классу защиты IP42, и стабильно работает в диапазоне температур от -20 до +55 °С. LDP-64 не требуют дополнительного вмешательства после начала эксплуатации, кроме ситуаций, связанных с техническим обслуживанием либо изменением настроек.

Новые пульты диспетчерской громкоговорящей связи серии LDP-64 доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».