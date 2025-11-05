Новинка «Линсис» для систем оповещения: рупорный громкоговоритель мощностью 30 Вт для эксплуатации при -60…+60 °С

Компания «Линсис», российский разработчик и производитель систем громкоговорящей связи и оповещения, представила громкоговоритель GL-30 рупорного типа, оснащенный 30-ваттным динамиком и переключателем мощности, и имеющий всепогодное исполнение для стабильной работы в диапазоне температур от -60 до +60 °С. Новый всепогодный рупорный громкоговоритель предназначен для использования в качестве источника звука в системах пожарной и охранной сигнализации и других видов оповещения, а за счет наличия сертификата соответствия требованиям к оборудованию по ПП РФ № 969 рекомендован для установки не только на промышленных объектах, но и для применения в проектах транспортной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Качество звука рупорный громкоговоритель GL-30 обеспечивает с помощью 30-ваттного динамика. При этом громкоговоритель рупорный всепогодный поддерживает подключение согласующего трансформатора в линию с номинальным напряжением 100 В и позволяет установить выходной сигнал на уровне 30, 15, 7,5 либо 3,75 Вт посредством переключателя, расположенного на торцевой стороне корпуса устройства. Для эффективного уличного оповещения этот громкоговоритель работает в широком диапазоне частот (от 200 до 8000 Гц) и создает максимальное звуковое давление 123 дБ.

Климатическое всепогодное исполнение корпуса УХЛ1, соответствие классу защиты оболочки IP66 и 120-градусный диапазон рабочих температур (от -60 до +60 °С) делают рупорный громкоговоритель GL-30 оптимальным выбором для уличной установки и длительной бесперебойной работы вне помещения. Этот громкоговоритель рупорный всепогодный соответствует II классу электробезопасности по ГОСТ 62368-1-2014, имеет 18-месячную гарантию производителя, а заявленный срок его службы составляет не менее 12 лет. Стоит отметить, что в комплект поставки GL-30 входит штатный кронштейн для крепления устройства к стене или потолку.

Возможность задействовать GL-30 на объектах российской транспортной инфраструктуры обеспечена наличием «транспортного сертификата», подтверждающего соответствие оборудования требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ № 969 от 26 сентября 2016 года. Важно отметить, что для применения на транспортных объектах сертифицирован не только громкоговоритель рупорный всепогодный GL-30, но и модель 25ГР-78, а также центральное и другое оборудование «Линсис»: блоки LCE, LBC-8, LBC-8-01, UMZ и MC04-UPS-04-1200LS, переговорные устройства УПГ-ExM и УПГ, диспетчерские пульты LDP и усилители мощности ИП, на базе которых можно создавать системы громкоговорящей связи и оповещения в транспортной сфере.

Представленный рупорный всепогодный громкоговоритель «Линсис» GL-30 доступен для заказа в компании «АРМО-Системы». являющейся официальным поставщиком продуктов «Линсис» в России.