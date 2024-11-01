МТС открыла продажи на ударопрочный и влагозащитный смартфон Honor X7c

МТС объявляет о старте продаж нового смартфона Honor X7c. Главные особенности новинки: ударопрочность и влагозащита IP64, длительное время автономной работы, яркий экран и большой объем памяти. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Смартфон представлен в полночном черном и лесном зеленом цветах. Стоимость новинки составляет 17 990 руб. за конфигурацию памяти 6+128 ГБ и 20 990 руб. за версию 8+256 ГБ. При покупке устройства с 1 по 15 ноября 2024 г. все покупатели получат скидку 3000 руб. и наушники Honor Choice Earbuds X7 в подарок.

«Смартфоны китайских брендов продолжают набирать популярность на российском рынке. Они предлагают широкий ассортимент моделей с хорошим соотношением цены и качества, что, несомненно, привлекает потребителей. В частности, модель Honor X7c нацелена на пользователей, которые ценят надежность и функциональность в пределах бюджетного сегмента смартфонов. Поэтому мы ожидаем, что достойные характеристики и доступная цена позволят новинке пользоваться высоким спросом», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Смартфон оснащен двойной камерой с разрешением основного сенсора 108 МП. Honor X7c получил 5-звездочный сертификат SGS Premium Performance, подтверждающий устойчивость смартфона к падениям и ударам. Кроме того, Honor X7c имеет степень защиты от влаги и пыли IP64.

Смартфон оснащен батареей емкостью 5200 мАч: до 28,5 часов использования стриминговых сервисов или до 21,5 часа воспроизведения видео. А при низкой температуре -20°C пользователи могут просматривать видео в течение 8 часов. Кроме того, в смартфоне доступна функция суперэнергосберегающего режима. Благодаря этому режиму даже при 2% заряда пользователям доступно до 55 минут звонков. В комплекте со смартфоном поставляется зарядное устройство Honor SuperCharge 35 Вт.

Honor X7c оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 685 и экраном с диагональю 6,77 дюйма, частотой обновления 120 Гц и технологиями защиты зрения, а за счет тонких рамок по периметру полезная площадь составляет 90,76%.