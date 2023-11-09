МТС открыла продажи бюджетных планшетов Samsung

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о старте продаж планшетов Samsung Galaxy Tab 9. Стоимость новинок в розничной сети и в интернет-магазине МТС начинается от 14 990 руб. Galaxy Tab 9 стала самой бюджетной моделью среди семейства планшетов Samsung.

Для покупателей доступны модели с поддержкой Wi-Fi и LTE в тёмно-синем, сером и серебристом цвете. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Samsung Galaxy Tab A9 4/64 ГБ Wi-Fi темно-синий - 14990 руб.; Samsung Galaxy Tab A9 4/64 ГБ LTE - 19990 руб.; Samsung Galaxy Tab A9 8/128 ГБ Wi-Fi - 19990 руб.; Samsung Galaxy Tab A9 8/128 ГБ LTE - 24990 руб.

«Продажи планшетов в России продолжают расти второй год подряд, и чаще других брендов потребители выбирают Samsung – он лидирует по продажам в штуках. В этом году мы фиксируем снижение средней цены планшетов на 5% до 20,3 тыс. руб., поэтому уверены, что бюджетные новинки будут пользоваться высоким спросом среди наших покупателей», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

С января по октябрь 2023 г. на российском рынке было продано 1,7 млн планшетов на общую сумму в 35,6 млрд руб., что по сравнению с тем же периодом 2022 г. больше на 30% в штуках и на 24% в деньгах.

Топ-5 популярных брендов в штуках январь-октябрь 2022: Samsung — 26%, Huawei −16%, СТМ-бренды — 14%, Apple — 9%, Xiaomi — 3%.

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Планшеты Galaxy Tab A9 оснащены 8,7-дюймовым ЖК-дисплеем с кадровой частотой 60 Гц и разрешением 1340х800 пикселей. Дисплей дополняется стереодинамиками, SoC MediaTek Helio G99, камерами на 8 и 2 МП, аккумулятором ёмкостью 5100 мАч. В планшете поддерживаются Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 и LTE.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.