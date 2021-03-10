Samsung S Pen помогла перенести обучение дошкольников в онлайн-формат

Сеть образовательных учреждений Vijay Kiran Group из Бангалора использовала планшеты Galaxy Tab S6 в комплекте с S Pen для повышения эффективности удаленного обучения дошкольников.

Всего в сети проходит обучение 3000 учеников и преподает 200 учителей, но с началом пандемии студентам пришлось перейти в домашние классы. При этом сложнее всего такой переход был для дошкольников. Они привыкли получать информацию через репрезентативные картинки, которые учитель рисует на доске. Например, учитель может показать рисунками, что на букву W начинаются слова «watch», «window» и «watermelon». Благодаря S Pen преподаватели получили возможность рисовать на дисплее планшета в реальном времени и делиться своим экраном с учениками в рамках видеоурока.

Учителя отметили, что рисование на планшете при обучении дошкольников может быть эффективнее классического урока, поскольку они могут использовать разные цвета пера и текстуру фона, а также анимацию вместо привычного белого мела на фоне зеленой доски.

S Pen также избавила учителей от двойной работы. Они привыкли составлять план урока ручкой на бумаге, раньше им приходилось переносить всю информацию в компьютер и вручную печатать все заново. Электронное перо позволяет писать на экране также, как на бумажном листе, а функция распознавания текста переводит все информацию в цифровой формат. Также преподаватели могут добавлять рукописные заметки к книжному тексту, чтобы ученики лучше его поняли. Памяти планшета хватает, чтобы уместить все учебные материалы и заметки.

В планировании уроков помогла и платформа для защиты данных Samsung Knox. Обычно учителя составляют планы уроков совместно, поэтому при удаленной работе большое значение имеет наличие единой инфраструктуры. Knox Configure обеспечивает контроль над версиями встроенного ПО и гарантирует его своевременное обновление. Таким образом, учителя и менеджмент могут быть уверены, что на всех планшетах установлена самая последняя версия ПО и у них не возникнет сложностей при совместной работе.

Благодаря Samsung Galaxy Tab S6 и S Pen учителям удалось не только сохранить все преимущества традиционных уроков, но и улучшить их. В будущем они планируют использовать приобретенные навыки после возвращения в классы.