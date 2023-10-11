МТС открыла продажи планшетов Samsung Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+

ПАО «МТС», цифровая экосистема, начала продажи планшетов Samsung Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+ в один день со всем миром. Стоимость младшей модели начинается от 56 990 руб., старшей – от 64 990 руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Планшеты представлены в четырех цветах: мятном, серебре, в цветах графита и лаванды. На все новинки доступа рассрочка 0-0-12, а также при покупке клиенты получат кешбэк.

«Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+ – это флагманские устройства, которые предназначены не только для развлечений, но и для полноценной работы и учебы. За счет высокого качества и практичности планшеты Samsung высоко зарекомендовали себя в России, поэтому мы рассчитываем, что новинки также будут пользоваться значительным спросом», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Планшеты Samsung Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+ благодаря формату (S9 FE+ — 12,4 дюйма, S9 FE — 10,9 дюйма) можно использовать для учебы, работы, развлечений и просто на ходу. Устройство является первым в своем классе водонепроницаемым планшетом, защищенным от пыли и влаги по протоколу IP68. Tab S23FE не боится не только сильного дождя, но и погружения в воду на глубину до полутора метров до получаса.

Экран планшета также адаптирован под использование на открытом воздухе. Качество изображения даже в солнечный день остается высоким, при этом дисплей Tab S9 FE способен блокировать 90.1% излучаемого синего света.

Устройство работает до 14 часов автономно и поддерживает быструю зарядку 45 Вт, таким образом, на полноценную зарядку аккумулятора потребуется около 80 минут.

В комплект поставки Tab S9 FE и Tab S9 FE+ включен новый S Pen с защитой от влаги и пыли в тон устройству.

Ключевые характеристики Samsung Tab S9FE/FE+

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.