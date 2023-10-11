Разделы

Ритейл Розница Техника
|

МТС открыла продажи планшетов Samsung Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+

ПАО «МТС», цифровая экосистема, начала продажи планшетов Samsung Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+ в один день со всем миром. Стоимость младшей модели начинается от 56 990 руб., старшей – от 64 990 руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Планшеты представлены в четырех цветах: мятном, серебре, в цветах графита и лаванды. На все новинки доступа рассрочка 0-0-12, а также при покупке клиенты получат кешбэк.

«Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+ – это флагманские устройства, которые предназначены не только для развлечений, но и для полноценной работы и учебы. За счет высокого качества и практичности планшеты Samsung высоко зарекомендовали себя в России, поэтому мы рассчитываем, что новинки также будут пользоваться значительным спросом», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Планшеты Samsung Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+ благодаря формату (S9 FE+ — 12,4 дюйма, S9 FE — 10,9 дюйма) можно использовать для учебы, работы, развлечений и просто на ходу. Устройство является первым в своем классе водонепроницаемым планшетом, защищенным от пыли и влаги по протоколу IP68. Tab S23FE не боится не только сильного дождя, но и погружения в воду на глубину до полутора метров до получаса.

Экран планшета также адаптирован под использование на открытом воздухе. Качество изображения даже в солнечный день остается высоким, при этом дисплей Tab S9 FE способен блокировать 90.1% излучаемого синего света.

Устройство работает до 14 часов автономно и поддерживает быструю зарядку 45 Вт, таким образом, на полноценную зарядку аккумулятора потребуется около 80 минут.

В комплект поставки Tab S9 FE и Tab S9 FE+ включен новый S Pen с защитой от влаги и пыли в тон устройству.

mts1.jpg
Ключевые характеристики Samsung Tab S9FE/FE+

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Xerox попрощался с Россией. Местная «дочка» продана топ-менеджменту. Людей увольнять не будут

Спамерам в России больше нет места. Номера для обзвона отныне блокируются за считанные минуты

«Русгидро» теряет деньги из-за низкого качества российских электромобилей

Российская микроэлектроника перейдет на топологию 28 нм. Много это или мало?

MS Office больше не нужен. «Мой офис» для российской ОС «Аврора» открывает документы «классических» Word, Excel и PowerPoint

Microsoft повержена. Найден способ легальной установки Windows 11 на древние компьютеры. Справятся даже начинающие пользователи

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как выбрать сетевой фильтр в 2023 году

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще