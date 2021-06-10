Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite поступили в продажу в России. Цены. Фото

Samsung Electronics объявила о старте продаж планшетов Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite в России. Начиная с 10 июня 2021 г. флагманская модель Galaxy Tab S7 FE будет доступна в фирменных магазинах бренда и официальном интернет-магазине Samsung в черном и зеленом цветах, а также в оттенках «Серебро» и «Розовое золото» по рекомендованной цене 49990 руб. за версию 64 ГБ LTE и 54990 руб. за версию 128 ГБ LTE.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite поступит в продажу в фирменных магазинах бренда, официальном интернет-магазине Samsung и у партнеров. Рекомендованная розничная цена устройства составит 12990 руб. за версию 32 ГБ Wi-Fi, 14990 руб. за версию 32 ГБ LTE, 14990 руб. за версию 64 ГБ Wi-Fi и 16990 руб. за версию 64 ГБ LTE.

Galaxy Tab S7 FE – это устройство премиум-класса с большим 12,4-дюймовым дисплеем, электронным пером S Pen в комплекте, а также возможностью подключения чехла-клавиатуры. Режим многозадачности позволяет просматривать и использовать до трех приложений на одном экране, например, изучать информацию на веб-страницах, делать заметки и транслировать видео. С помощью App Pair часто используемые сочетания приложений можно сохранить, чтобы открывать их в одно нажатие. Несмотря на большой экран, Galaxy Tab S7 FE остается тонким и легким, а емкий аккумулятор позволит длительное время заниматься стримингом видео, работой и творчеством.

Планшет Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab A7 Lite – доступное мобильное устройство для гейминга и просмотра контента. Компактный планшет с 8,7-дюймовым экраном и прочным металлическим корпусом удобно носить с собой. Тонкая рамка и два качественных динамика с Dolby Atmos позволяют полностью погрузиться в атмосферу любимого контента. Вместительного хранилища до 64 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью карты MicroSD хватит для множества мобильных игр, а благодаря восьмиядерному процессору геймплей будет плавным и быстрым.