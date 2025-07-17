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Coker Harry Кокер Гарри
УПОМИНАНИЯ
|17.07.2025
|Секретные «облачные» ИС Пентагона почти 10 лет обслуживали китайцы на аутсорсинге 1
|27.02.2024
|Америка в опасности из-за С и С++. Нужно срочно переходить на Rust, Python и Java 1
Coker Harry и организации, системы, технологии, персоны:
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52769 2
|Россия - РФ - Российская федерация 150984 1
|Германия - Федеративная Республика 12822 1
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