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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178576
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Coker Harry Кокер Гарри


УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 Секретные «облачные» ИС Пентагона почти 10 лет обслуживали китайцы на аутсорсинге 1
27.02.2024 Америка в опасности из-за С и С++. Нужно срочно переходить на Rust, Python и Java 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Coker Harry и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12330 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 637 1
SAP SE 5352 1
Unsplash 1102 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1568 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 334 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 520 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1285 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29686 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21350 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6537 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14048 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2058 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69393 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13163 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2106 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2288 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3050 1
C/C++ - Язык программирования 802 1
Microsoft Teams - MS Teams 584 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4818 1
Oracle Java - язык программирования 3182 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1038 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 162 1
Morris Robert - Моррис Роберт 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52769 2
Россия - РФ - Российская федерация 150984 1
Германия - Федеративная Республика 12822 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14380 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53236 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11378 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 71 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 203 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372588, в очереди разбора - 749480.
Создано именных указателей - 178576.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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