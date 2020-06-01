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«Корус консалтинг СНГ» запустила стажировку для разработчиков Java и JavaScript

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Входящая в экосистему Сбербанка «Корус консалтинг СНГ» («Корус») завершила первый цикл проекта Java&Script в главном офисе компании в Санкт-Петербурге. Проект подразумевает организацию учебного процесса для начинающих технических специалистов по направлениям Java и JavaScript и участие студентов в реальных проектах компании, а также включение молодых разработчиков в штат «Коруса».

Полная продолжительность курса составила два месяца согласно плану обучения, составленному ведущими разработчиками «Коруса». Для кандидатов проводилось трехэтапное тестирование (два дистанционных задания и одно очное) и строгий отбор. Стажеры работали в компании полный день, который делился на теоретическую секцию, этап разработки и время для внедрения разработанных решений. Отдельные часы были посвящены общению с кураторами, закрепленными за каждым участником программы, по текущим задачам. После обучения стажеры были распределены на реальные проекты «Коруса», которые находятся в разработке компании прямо сейчас, и помогали в разработке платформенных SaaS-решений компании.

По результатам первого цикла проекта десять человек были приняты в штат «Коруса» на работу непосредственно в офисе компании.

Программа будет повторяться на регулярной основе: компания планирует раз в квартал проводить подобное обучение с возможным последующим принятием молодых специалистов в штат.

Сергей Машурин, руководитель «Корус консалтинг СНГ», отметил: «Для нас рынок разработки всегда конкурентен, и набрать лучших молодых и амбициозных коллег — цель любой ИТ-компании, которая думает на перспективу и продолжает расширять пул проектов и задач. Текущая ситуация не повлияла на нашу потребность в грамотных ИТ-специалистах, мы с радостью обучаем юных коллег и помогаем им как можно скорее применить свои знания на практике. Такого рода программы — это, прежде всего, стратегическая инициатива и прямой вклад в будущее компании».



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