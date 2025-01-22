Google запретил использовать свой поисковик миллионам пользователям, заботящимся о своей безопасности
Google запретил пользоваться своим поисковиком всем, у кого в браузере отключен JavaScript. Без него популярнейший веб-сервис больше не будет функционировать. Миллионы людей отключают JavaScript намеренно в заботе о своей кибербезопасности – встроенные в сайты скрипты на этом языке способны на многое, в том числе и на фоновую загрузку вредоносного ПО.
Ультиматум Google
Интернет-гигант Google лишил миллионы людей со всего мира возможности пользоваться своим поисковым сервисом – самым популярным в мире. Как пишет портал TechSpot, поисковик больше не будет работать в браузерах, где отключен JavaScript.
Это принципиальная позиция Google. По словам представителя компании, новое требование якобы улучшит общую защищенность поисковика Google от потенциально вредоносных действий, включая ботов, спам и попытки эксплуатации алгоритмов SEO.
К моменту выпуска материала запущенный в 1998 г. поисковик Google занимал 89,74% мирового рынка поисковых сервисов (декабрь 2024 г., StatCounter). Ближайший конкурент – Microsoft Bing с 3,97%, на третьем месте – «Яндекс» с 2,56%.
В России на первом месте «Яндекс» с долей рынка 74,43%. Google находится на втором месте (24,39%), замыкает тройку лидеров Bing (0,74%).
Не исключено, что новое требование Google негативно скажется на его доле мирового и российского рынков. Многие пользователи принудительно отключают JavaScript в своих браузерах, и на то у них есть весьма веские причины.
Нельзя исключать, что пока новое требование распространяется не на весь интернет. Сотрудник редакции CNews отключил в нам своем ПК JavaScript в Chrome, но при этом поисковик Google продолжил работать корректно.
Безопасность превыше всего
Пользователи избегают использовать JavaScript по причинам, связанным с конфиденциальностью, а также для повышения безопасности в Интернете в чрезвычайно чувствительных средах, пишет TechSpot. JavaScript может предоставить киберпреступникам, включая хакеров из недружественным стран, множество возможностей для взлома компьютера жертвы.
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На JavaScript пишутся скрипты для различных сайтов, при помощи которых можно значительно улучшить их функциональность и удобство использования при минимальном расходе трафика и системных ресурсов. Эти скрипты загружаются вместе со страницей, и с их помощью можно, к примеру, запустить фоновую загрузку вредоносного ПО.
Сам язык в декабре 2025 г. отметит свое 30-летие. За эти годы написанные на его основе скрипты были внедрены в миллиарды существующих ныне и существовавших в прошлом сайтов.
Параноики наперечет
По подсчетам Google, среднее количество поисковых запросов, в настоящее время обслуживаемых его поисковиком без JavaScript, составляет менее 0,1%. Абсолютные значения Google не привел, но TechSpot пишет, что поиск Google обрабатывает около 8,5 млрд запросов каждый день.
С одной стороны, 0,1% – это исчезающе мало, с другой, все же много. Это 8,5 млн запросов ежедневно, следовательно, даже если один человек, отключивший JavaScript, делает несколько запросов в сутки, это все равно несколько миллионов пользователей, ищущих информацию в интернете на ежедневной основе.
Что ни делается, все к лучшему?
По словам Google, пользовательский опыт должен улучшиться с этим изменением. Боты, спам и другие формы алгоритмического злоупотребления постоянно развиваются, говорит технологический гигант, поэтому поиску нужна вся мощь языка JavaScript для лучшей защиты и обслуживания пользователей.
Но заверения Google едва ли можно считать истиной. Помимо того, что новое требование интернет-гиганта представляет потенциальную угрозу безопасности для значительного числа пользователей, оно также может иметь пагубные последствия для сторонних инструментов, предназначенных для проверки рейтинга веб-сайтов в поиске Google, пишет TechSpot.
Эксперты портала Search Engine Roundtable составили отчет, в котором говорится, что некоторые из этих инструментов перестали работать после того, как Google решила принудительно использовать JavaScript. Google отказался комментировать приведенные в отчете утверждения.