Arenadata Catalog обеспечивает доступ к метаданным SAP BW с помощью нового коннектора

Arenadata Catalog (ADC), система управления корпоративными данными и инструмент для внедрения практик Data Governance, получила возможность работы с метаданными SAP BW. Это стало возможным благодаря новому коннектору, созданному совместно с компанией Sapiens solutions. Об этом CNews сообщил представитель Arenadata.

SAP BW представляет собой закрытую систему, из которой стандартными средствами невозможно извлечь метаданные. Аналитикам доступны лишь технические отчёты в табличном виде, в то время как разработчики взаимодействуют с абстракциями, построенными поверх них.

Разработанный коннектор обеспечивает извлечение метаданных специфических объектов SAP BW, которые отсутствуют на физическом уровне таблиц базы данных, включая: описания объектов; источники данных; происхождение данных (Data Lineage).

Решение уже применяется в сложных гибридных ландшафтах, где российские программные продукты интегрированы с системами SAP BW. Коннектор позволяет описать и взаимосвязать метаданные разнородных систем в едином каталоге, а информацию об объектах SAP BW, ранее доступную лишь специалистам узкого профиля, сделать понятной всем пользователям Arenadata Catalog.

«Создание подобной интеграции — крайне сложная задача. Разработчики Sapiens solutions и DataCatalog создали решение, которое стабильно извлекает метаданные из SAP BW без риска деградации производительности системы и с полным соблюдением требований безопасности. Загруженные объекты органично интегрируются в каталог и удобны для нативного использования», — сказал Игорь Моисеев, директор по развитию бизнеса DataCatalog (группа Arenadata).

«SAP BW — это закрытая система с абстрактными метаданными, недоступными через SQL. Коннектор позволяет извлекать ключевые типы объектов, не вмешиваясь в ядро. На российском рынке нет аналогов для загрузки метаданных SAP BW в системы класса „каталог данных“. Наша совместная разработка закрывает эту потребность и даёт возможность пользователям применять все преимущества Arenadata Catalog для описания интеграций SAP BW с другими системами», — отметил Александр Стулов, руководитель проектов Sapiens solutions.

Коннектор, созданный командами Sapiens solutions и DataCatalog, прошёл всестороннюю апробацию и уже активно применяется пользователями Arenadata Catalog. Он упрощает управление данными, ускоряет анализ происхождения данных, повышает их качество и поддерживает инициативы в области искусственного интеллекта.

