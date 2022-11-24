Исследование МТС: спрос на решения Big Data со стороны ритейла вырос в шесть раз

МТС зафиксировала резкий рост спроса на решения Big Data со стороны розничных сетей, а также малого и среднего бизнеса. Количество заказчиков на платформе GeoEffect от МТС в сентябре 2022 г. увеличилось в шесть раз по сравнению с сентябрем 2021 г. На долю ритейлеров приходится 80% бизнес-клиентов платформы. Рост может быть связан с появлением на рынке свободных торговых площадей после ухода зарубежных брендов.

Анализ больших данных помогает ритейлерам определять наиболее выгодные места для открытия новых торговых точек. Платформа GeoEffect сравнивает заданные локации по объему и типу трафика и составу аудитории: ее социально-демографическим характеристикам, интересам, объёмам и категориям трат. В результате клиент получает рейтинг торговых локаций, построенный на объективных и охватных данных, и может на его основе выбрать максимально релевантную торговую площадь для своего бизнеса. Также Big Data помогает определить точки роста для уже существующих магазинов, увеличить спрос на товары и услуги, максимально адаптировать предложение под интересы и потребности покупателей.

Активнее всего к геоаналитике прибегают торговые центры и крупные гипермаркеты, например, среди клиентов GeoEffect – сеть Metro и торговый центр «Авиапарк». Услуга также пользуется спросом у компаний, работающих по франшизе и самих франчайзи. И те, и другие стремятся минимизировать риски, заранее оценив потенциальную прибыльность точки.

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«Мы связываем резкий рост спроса на геоаналитику с уходом с российского рынка ряда зарубежных игроков. Появилось много торговых площадей, российский бизнес пытается занять освободившиеся ниши, — отметила руководитель продукта GeoEffect Лариса Татарова. — Геоаналитика помогает вложить средства максимально эффективно. Мы видим большой потенциал в этом рынке, активно развиваем новые продукты и намереваемся в течение трех лет занять на нем лидирующие позиции».