Дешевые телефоны на Android вывели рынок смартфонов из двухлетнего падения

В этом году на рынке смартфонов произошел резкий восстановительный рост, однако корпорация Apple осталась в стороне от него. Более доступные Android-телефоны помогли китайским брендам воспользоваться отложенным спросом, а вот Apple, по прогнозам International Data Corporation (IDC), покажет себя лучше в следующем году.

Рост рынка смартфонов

После двухлетнего спада мировой рынок смартфонов начал восстанавливаться. Согласно оценкам IDC, мировые продажи смартфонов по итогам 2024 г. вырастут на 6,2 % до 1,24 млрд единиц, главным образом благодаря странам с низким уровнем проникновения технологий, где увеличился спрос на недорогие Android-устройства.

По данным IDC, объемы продаж iPhone увеличатся лишь на 0,4%. Исследование отражает неравномерное восстановление спроса на рынке мобильных устройств сотовой связи после двух лет резкого спада.

Низкая производительность подчеркивает проблемы на ключевых рынках, таких как Китай, где отечественные конкуренты завоевывают позиции благодаря агрессивному ценообразованию и технологическим инновациям. Китайские производители, такие как Xiaomi и Huawei, инвестируют значительные средства в разработку аппаратного и программного обеспечения (ПО), а также в разработку нестандартных процессоров.

Freepik - Vecstock Более доступные Android-телефоны вернули рынок смартфонов к росту

Китайская компания Huawei недавно представила свой новый телефон Mate 70 с собственными чипами. Напомним, предыдущее поколение устройств серии Mate вышло на рынок со скандалом. В 2023 г. в США начали расследование, чтобы понять, откуда Huawei взяла 7-нм чипы для Mate 60 Pro. Речь была о процессоре HiSilicon Kirin 9000S. В Министерстве торговли США после проведения расследования утверждали, что Huawei не может выпускать 7-нм чипы в массовых количествах. В издании Bloomberg в то же время рассказывали, что Huawei адаптируется под санкции и строит целую сеть секретных заводов по производству чипов. На это власти Поднебесной выделили компании $30 млрд. В ноябре этого года американские власти приказали тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекратить поставки в Китай чипов, используемых для искусственного интеллекта (ИИ). Все из-за того, что один из чипов от TSMC обнаружили в процессоре Huawei.

IDC Восстановление мировых поставок смартфонов в 2024 году, прервавшее двухлетний спад

Несмотря на более медленный рост, компания Apple сохранила позицию лидера отрасли по прибыли благодаря своей стратегии премиум-ценообразования. По данным IDC, перспективы Apple могут улучшиться в 2025 г., прогнозируя рост на 3,1% для устройств iOS по сравнению с 1,7% для смартфонов Android.

Основные места и причины роста

Производители устройств Android совместно способствовали восстановлению рынка, достигнув роста на 7,6% в основном благодаря высоким показателям на развивающихся рынках в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Ближнем Востоке и Африке. Эти производители, кажется, достигли успеха, предлагая более доступные устройства со средней продажной ценой $295 по сравнению с позиционированием iPhone премиум-класса Apple за $1 тыс.

IDC Рост рынка смартфонов

В целом восстановление более широкого рынка смартфонов было обусловлено отложенным спросом на обновление устройств в регионах с меньшим распространением смартфонов. Однако аналитики IDC отметили, что даже активно рекламируемые функции, такие как генеративный ИИ, не смогли существенно повлиять на потребительский спрос или стимулировать ранние обновления, что не предвещает ничего хорошего для влияния Apple Intelligence на продажи iPhone до 2025 г.

Объем госзакупок iPhone в России

Объем государственных закупок смартфонов iPhone в России за первые девять месяцев 2024 г. увеличился в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Общая сумма заключенных контрактов достигла 6,88 млн руб., что значительно превышает показатель в 1,64 млн руб. за тот же период 2023 г.

По данным представителя площадки торгов «Тендерплан», рост закупок происходит на фоне ранее введенных ограничений на использование iPhone в ряде государственных органов и компаний с госучастием. Несмотря на запреты, крупнейшую закупку смартфонов Apple в этом году на сумму более 3 млн руб. осуществила петербургская компания ООО «Теплоэнерго». Значительные закупки провели телекомпания «Югра», технопарк «ИТ-парк» в Татарстане, ООО «Аэроэкспресс» и Государственный Кремлевский дворец.

По словам опрошенных изданием «Ведомости» экспертов, несмотря на официальные запреты, в региональных администрациях продолжают активно использовать iPhone. Многие чиновники не хотят отказываться от привычных устройств, даже несмотря на значительный рост их стоимости, утверждают собеседники газеты. К примеру, Apple iPhone 16 Pro Max 1024 ГБ – 250 тыс. руб., Apple iPhone 16 Pro Max 512 ГБ – 210 тыс. руб., Apple iPhone 15 Pro Max 1024 ГБ - 180 тыс. руб., Apple iPhone 16 Pro 256 ГБ - 165 тыс. руб., Apple iPhone 16 Pro 128 ГБ - 145 тыс. руб., Apple iPhone 15 Plus 512 ГБ - 132 тыс. руб.