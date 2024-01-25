Новые смартфоны больше не нужны. Из-за инфляции и геополитических кризисов пользователи бешеными темпами переходят на подержанные мобильники

Рынок подержанных смартфонов в 2023 г. показал существенный рост, тогда как продажи новых мобильников были наихудшими за последние 10 лет. Потребители во всем мире активно покупают бывшие в употреблении телефоны. Эксперты объясняют рост спроса на такие устройства геополитическим кризисом, высокой инфляцией и стремлением людей экономить деньги.

Внезапная популярность подержанных смартфонов

Продажи бывших в употреблении и восстановленных смартфонов во всем мире по итогам 2023 г. составили 309,4 млн устройств, говорится в статистике исследовательской компании IDC. Годом ранее этот показатель был на уровне 282,6 млн шт., то есть всего за год вторичный рынок умных мобильников вырос на 9,5%, чем рынок новых смартфонов похвастаться не в состоянии.

Новые мобильники в 2023 г. разошлись по миру тиражом 1,17 млрд единиц – здесь наблюдается сокращение на 3,2%. Это самый плохой результат с 2013 г. В IDC связывают это и рост продаж подержанных устройств с проблемами на мировой политической арене, а также с разгоняющейся инфляцией следствием которой становится желание людей экономить свои деньги.

Эксперты IDC не сомневаются, что рынок подержанных средств связи и дальше будет расти – по их прогнозам, в 2027 г. он достигнет 431,1 млн устройств, а его средний темп роста в ближайшие годы составит 8,8%.

Звучит многообещающе, но аналитики IDC не рекомендуют радоваться раньше времени. Рост вторичного рынка хоть и наличествует, но он далеко не такой стремительный, каким мог бы быть, учитывая, что некоторые производители, особенно Xiaomi и Realme, выпускают с десяток новых моделей каждый год, стимулируя покупателей нести свои деньги в магазин и менять их на новый телефон.

Мрачный прогноз IDC

Не самые высокие темпа вторичного мобильного рынка – это следствие того, что люди перестали менять телефоны столь же часто, сколь они делали это всего несколько лет назад. Другими словами, они теперь реже избавляются от своих старых телефонов, то есть их оборот сокращается, и купить подходящую модель в надлежащем качестве становится все сложнее.

Статистика IDC гласит, что в нынешнее время люди пользуются одним смартфоном в среднем более 40 месяцев, а это приблизительно три с половиной года. Другими словами, не все усилия производителей по ежегодному выпуску новых моделей приносят нужный им результат.

«Поскольку на большинстве зрелых рынков частота обновления увеличивается, приобретение подержанных смартфонов остается самой большой проблемой для реселлеров. Продавцы, торгующие бывшими в употреблении смартфонами сталкиваются с дефицитом устройств из-за того, что клиенты дольше пользуются своими устройствами», – заявил Энтони Скарселла (Anthony Scarsella), аналитик IDC.

Отчет IDC гласит, что рост вторичного рынка во многом связан с популярностью программ трейд-ина, которые распространены, в том числе, и в России. Как и в случае с автомобилями, они позволяют сдать в магазин свой старый смартфон и, немного доплатив, получить новый. Подержанные смартфоны сети потом перепродают.

Нехватка товарных запасов на общей доступности бывших в употреблении устройств в каждом регионе мира. Общий объем вторичного рынка в плане доступных к покупке устройств сократился примерно на 2,7%, что эксперты IDC связывают в первую очередь именно с увеличением времени пользования одним смартфоном.

Если подержанный, то только iPhone

В 2023 г. на США пришлось больше четверти (26,4) всех проданных подержанных телефонов или около 81,1 млн единиц. На весь остальной мир пришлось 227,6 млн устройств.

Если рассматривать финансовую составляющую, то доля США здесь значительно выше – 41,2%. По прогнозам IDC, к 2027 г. доля США на этом рынке в натуральном выражении сократится до 24,8% или 107,1 млн. В остальных регионах мира будет продано в совокупности 324 млн подержанных смартфонов.

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Согласно статистике исследовательской компании Counterpoint Research, потребителей, решивших купить подержанный или восстановленный смартфон вместо нового, мало интересуют устройства на базе Android, абсолютный лидер мирового рынка подержанных мобильников – это Apple iPhone во всех существующих его версиях.

По итогам 2022 г. продажи подержанных iPhone подскочили на 16% год к году. Как результат, доля Apple на глобальном вторичном рынке телефонов выросла до 49%.

Также нельзя не отметить, то с течением времени растет средняя стоимость смартфонов на вторичном рынке. Это явление аналитики Counterpoint Research объясняют вовсе не жадностью продавцов, желающих как можно более выгодно продать свой старый мобильник.

Дело здесь совсем в другом. На мировом вторичном рынке покупатели все реже ищут дешевые или среднебюджетные подержанные мобильники. Растет интерес именно к флагманским и, следовательно дорогим моделям, что и влечет за собой рост средней стоимости.