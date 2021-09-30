Цифровизацию Совкомбанка отметили в IDC

Совкомбанк и компания «Диасофт» объявлены победителями премии IDC Real Results Award 2021. Организаторы премии отметили их совместных проект цифровой трансформации финансового бизнеса банка. Проект реализован на платформе развития Digital Q.FinancialMarkets.

Банк ушел в цифру

Совкомбанк и «Диасофт» стали победителями престижной международной премии IDC Real Results Award 2021 с проектом цифровой трансформации финансового бизнеса. Финансовая группа Совкомбанка перенесла весь функционал с проприетарной системы для учета сделок на финансовых рынках на промышленную платформу развития Digital Q.FinancialMarkets. Новая платформа обеспечила автоматизацию более десяти направлений бизнеса группы и позволила в кратчайшие сроки в условиях карантина осуществить запуск востребованных инвестиционных продуктов.

В результате проекта Совкомбанк и его дочерние организации перешли на работу в единой базе данных, консолидировали учет по финансовым рынкам по всей группе Совкомбанка и снизили операционные риски, связанные с выполнением регуляторных требований. На платформе развития обеспечена быстрая адаптация банка к новым инструментам — настройка нестандартных продуктов происходит всего за два-три дня, позволяя в кратчайшие сроки запускать новые направления бизнеса. Благодаря поддержке современных архитектурных принципов и микросервисов в Digital Q.FinancialMarkets платформа обеспечила Совкомбанку надежную основу для дальнейшего развития бизнеса.

Новая платформа обеспечила автоматизацию более десяти направлений бизнеса группы

Год испытаний

Премия IDC FinTech Rankings & RealResults Awards присуждается проектам, которые вносят качественные измеримые улучшения в бизнес финансовых организаций и способствуют развитию мировой индустрии финансовых услуг. «2020 год стал для отрасли годом испытаний. В исследовании IDC FinTech Rankings Real Results 2021 приводятся примеры партнерства финансовых организаций с поставщиками технологий, которые дали возможность найти эффективные инструменты для преодоления возникших сложностей, — комментирует Джерри Сильва, вице-президент IDC Financial Insights. — IDC поздравляет вендоров, которые смогли справиться с задачами сложного года и помогли финансовым организациям вернуться к инновационному развитию».