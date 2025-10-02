Разделы

«Диасофт» вошла в список 100 крупнейших мировых поставщиков финтех-решений по версии IDC

Компания «Диасофт» в 14 раз подряд включена в престижный международный рейтинг 100 крупнейших поставщиков финансовых технологий IDC FinTech Rankings 2025, составленный международной аналитической компанией IDC.

Ежегодный рейтинг IDC FinTech Rankings представляет комплексный анализ ведущих поставщиков оборудования, программного обеспечения и услуг для финансовой и финтех-отраслей, классифицируя вендоров по годовой выручке от финансовых институтов: банков, участников фондового рынка, страховых организаций и финтех-компаний.

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR
Включение «Диасофт» в список ведущих мировых финтех-вендоров отражает способность компании поставлять передовые технологии и программные решения, необходимые финансовым институтам для успешной работы в условиях цифровой экономики. Рейтинг подтверждает ведущую роль «Диасофт» в развитии и цифровой трансформации динамичной финансовой отрасли, а также демонстрирует приверженность компании разработке инновационных решений, направленных на улучшение клиентского опыта, повышение операционной эффективности своих заказчиков и успешное достижение ими стратегических целей.

«IDC выпускает рейтинги IDC FinTech Rankings уже 23 года. Исследование охватывает 150 крупнейших мировых поставщиков финансовых технологий – эти компании играют важнейшую роль в финансовой индустрии, обеспечивая ее лидерство в области современных цифровых решений и технологий», – сказал Марк ДеКастро, директор по исследованиям, IDC.

