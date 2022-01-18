Разделы

Бизнес Облака
|

Впервые в России опубликовано исследование IDC MarketScape

Международная аналитическая компания IDC выпустила первое в России исследование IDC MarketScape со сравнительным анализом конкурентоспособности отечественных поставщиков публичной облачной инфраструктуры. В отчет включены исключительно российские компании, чей оборот составляет более $10 млн в год.

Как правило, исследования IDC MarketScape проводятся на глобальном уровне в отношении крупнейших глобальных поставщиков и лишь в отдельных случаях – на уровне регионов и отдельных стран. Выпуск подобного исследования в России говорит о значимости российского рынка облачных услуг и росте уровня зрелости локальных поставщиков.

Организации все чаще выбирают облачную инфраструктуру (IaaS) в качестве основы для своих инициатив в области цифровой трансформации и модернизации ИТ. Об этом свидетельствует динамика развития рынка IaaS в России, который вырос на 32,3% в годовом исчислении в 2020 г. до $287,44 млн. По оценкам IDC, в течение следующих пяти лет расходы на инфраструктуру в публичном облаке превысят расходы на традиционные и частные облачные инфраструктуры. Пандемия COVID-19 подтолкнула организации к тому, чтобы сосредоточиться на обеспечении гибкости и оптимизации затрат, и тем самым ускорила рост внедрения облачных решений IaaS.

За последние три года отечественные поставщики добились повышения уровня зрелости и увеличения функциональности предложений публичной облачной инфраструктуры. Согласно исследованию IDC, российские предприятия при выборе поставщиков облачных услуг все чаще склонны рассматривать локальные экосистемы. На рынке идет консолидация бизнеса и активов местных поставщиков, что помогает им значительно укреплять свои позиции.

«Исследования IDC показывают, что организации стремятся интегрировать облачную инфраструктуру как услугу с другими решениями для оптимизации затрат и обеспечения устойчивого развития бизнеса в условиях крайне нестабильной экономики. В этом контексте доступность экосистемы провайдера и стратегия развития, основанная на передовой практике, становятся решающими факторами при выборе поставщика облачных услуг», — сказал руководитель исследований облачных сервисов Дмитрий Гаврилов, IDC Россия/СНГ.

Зачем и как «Росгосстрах» внедряет ИИ?
Внедрения

Отчет IDC MarketScape: Russia Public Cloud Infrastructure as a Service 2021–2022 Vendor Assessment содержит описание единой методологии оценки, основанной как на качественных критериях, так и количественных показателях. Эта методология позволяет графически показать позиции поставщиков на рынке и сравнить их предложения продуктов и услуг, возможности и стратегии, текущие и будущие факторы успеха, сильные и слабые стороны.

Представленные в опубликованном отчете данные и аналитические выводы IDC получены на основе глубинных интервью, опросов конечных пользователей и участников рынка, а также других исследований IDC.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» продает свой единственный зарубежный актив

Авиакомпании в ужасе готовы отменить рейсы для 100 тыс. пассажиров из-за намеченного на завтра запуска 5G

CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2022»

Россия раздаст иностранцам миллиарды на закупку отечественного ПО

«Яндекс» выплатит ИТ-отрасли 1,5 млрд руб. компенсации за свое монопольное положение

Северокорейские хакеры обчистили криптобиржи для поддержки ядерной программы своей страны

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей

Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

Вселенная сама может нарушать законы физики

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022