«Фармстандарт» перенес критичные бизнес-системы SAP в ЦОД «Крок»

«Фармстандарт», российский производитель лекарственных средств, принял решение о размещении критичных бизнес-систем SAP в ЦОД «Крок Облачные сервисы». На новую площадку были перенесены ERP-система, система управления складом, система планирования производства, система аналитического хранилища данных и прогнозирования. По результатам проекта компания смогла почти в два раза снизить затраты на обслуживание аутсорсинговой инфраструктуры. Запуск сервисов в новом ЦОДе с учетом проектирования, закупки, пуско-наладки оборудования и тестового переноса систем осуществлен в рекордно сжатые сроки — три месяца. В среднем подобная миграция занимает от полугода.

Комплексное решение на базе программного обеспечения SAP, обеспечивающее непрерывность бизнес-процессов, применялось в компании «Фармстандарт» на протяжении последних пяти лет. В качестве аутсорсинговой площадки использовались ресурсы одного из поставщиков услуг хостинга SAP-систем.

С 2020 г. новым провайдером для фармацевтического гиганта стал «Крок Облачные сервисы», который в ходе проведения тендера предложил наилучшие условия реализации проекта, в том числе в разрезе соотношения «цена/качество». Бизнес-юнит ИТ-компании «Крок» предоставил вычислительные ресурсы на базе сети своих дата-центров, услуги по миграции и последующему сопровождению инфраструктуры до уровня прикладного ПО. За бесперебойную работу бизнес-приложений SAP в этом проекте отвечает компания itelligence — партнер SAP.

«Выбор нового провайдера услуг осуществлялся на основании многофакторной оценки: профессионализма команды, наличия подтвержденного опыта, статистики отказов, готовности к проведению аудита, отсутствия существенных замечаний к документации по контролю качества. Поскольку компания "Фармстандарт" в своей деятельности руководствуется принципами GxP, то именно открытость к проведению аудита дата-центра и наличие всей необходимой документации по контролю качества сыграло важную роль в принятии окончательного решения. В ходе подготовки миграции данных SAP-систем на новые мощности наши специалисты в кратчайшие сроки внесли необходимые изменения в настройку систем и сетевую инфраструктуру. Это позволило минимизировать риски влияния возможных сбоев в работе SAP на непрерывность бизнес-процессов компании и выполнить смену площадки без существенного влияния на основную деятельность. Миграция критичных для бизнеса систем проведена в предельно сжатые сроки. Этого удалось добиться благодаря слаженной совместной работе проектных команд "Фармстандарта", "Крок Облачные сервисы" и itelligence. Перенос всех данных проводился поэтапно в нерабочие дни без приостановки бизнес-процессов. В результате миграция прошла незаметно для сотрудников и клиентов "Фармстандарта"», — отметил Евгений Голиков, ИТ-директор компании «Фармстандарт».

«Полгода сотрудничества с "Крок Облачные сервисы" еще раз подтверждают, что в выборе нового провайдера услуг компания не ошиблась. Наши технические специалисты уже отмечают значительное улучшение качества получаемого сервиса в части процессов взаимодействия со службой технической поддержки, получения обратной связи, проактивности. Положительным моментом также стал прирост производительности инфраструктуры. Это позитивно сказывается на работе наших бизнес-подразделений», — сказал Евгений Голиков.

«Создание выделенной инфраструктуры под требования SAP для крупных корпоративных клиентов имеет свои особенности. Во-первых, в основе такой инфраструктуры должно быть использовано строго сертифицированное вендором оборудование. Во-вторых, важен объем оперативной памяти в расчете на один сервер — в проекте для "Фармстандарта" более 2 ТБ. Вычислительную среду мы проектируем в своем ЦОДе согласно запросу с гарантированным качеством сервиса. За это у нас отвечает профессиональная команда ИТ-специалистов, обладающая уникальным опытом сопровождения систем для крупных корпоративных клиентов», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса компании «Крок Облачные сервисы».

«Ответственность за уровень предоставляемых услуг полностью переходит к поставщику сервиса, который должен заблаговременно продумать и подготовить всю необходимую техническую инфраструктуру и организационную модель сопровождения. Вместе с клиентом и компанией "Крок Облачные сервисы" мы разработали и реализовали проект миграции систем, отработали трехсторонние процессы взаимодействия команд технической поддержки между собой и пользователями "Фармстандарта", предоставили профессиональные сервисы по администрированию приложений SAP и HANA DB. Этот проект является ярким примером того, как коллаборация компаний, каждая из которых является экспертом в своей области, дает синергетический эффект», — отметил Дмитрий Сурилов, директор по развитию itelligence.