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Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» вложит более 20 млн рублей в производство медоборудования

Бизнес Инвестиции и M&A Техника

Компания «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов» (ТЗМОИ) получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва» в конце 2020 г. и в 2021 г. планирует вложить более 20 млн руб. в расширение производства, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«Предприятие выпускает стерилизаторы, дезинфекционно-моечное оборудование, установки для обеззараживания медицинских отходов и прочую технику для инфекционного контроля. На площадке ОЭЗ в Печатниках с 2015 по 2019 г. компания успешно провела первый этап локализации производства. В этом году предприятие планирует приступить ко второму этапу, вложив 20,6 млн руб.», – отметил Александр Прохоров.

Проект ТЗМОИ способствует развитию на территории особой экономической зоны сегмента высокотехнологичных производств медоборудования и даст городу более 30 новых рабочих мест, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

«С расширением производства будет увеличен ассортимент выпускаемого оборудования и снижена доля импортных комплектующих. Полученный статус резидента позволит предприятию работать с максимальной эффективностью, используя льготы и преференции столичной ОЭЗ», – отметил руководитель особой экономической зоны Москвы.

ТЗМОИ входит в группу «Фармстандарт-медтехника». Компания планирует и дальше развивать производство и дополнительно расширять номенклатуру оборудования для инфекционного контроля, добавил директор головной организации Алексей Зезуля.

«В 2020 г. предприятие поставило более 300 единиц оборудования для дезинфекции и стерилизации в медицинские учреждения, в том числе в больницы, где лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией. Поставки охватили семь регионов России. Дальнейшее расширение производства позволит увеличить географию присутствия компании и повысить уровень оснащения российских больниц, а сотрудничество с ОЭЗ «Технополис «Москва» поможет решать эти задачи более эффективно», – отметил руководитель компании.

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