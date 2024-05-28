МТС усилила сеть в Якутии с помощью искусственного интеллекта

МТС запустила на мобильной сети в большинстве регионах Дальнего Востока функционал распределения частотного ресурса с использованием технологии искусственного интеллекта. Первыми регионами Дальнего Востока, где заработало это решение, стали Якутия и Забайкальский край. Нововведение повысило надежность соединения и среднюю скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Запуск решения SuperBAND повысил пропускную способность сети за счет более эффективного использования частотного спектра - технология машинного обучения выстраивает модель динамического распределения нагрузки на сеть и в зависимости от характера потребления данных в различных локациях мгновенно подбирает наименее загруженные полосы частот для абонентских устройств. Благодаря оптимизации работы радиосети абоненты МТС получают более стабильное и скоростное соединение.

Первыми регионами Дальнего Востока, где заработало это решение, стали Якутия и Забайкальский край. В Якутии модернизация коснулась наиболее многочисленных городов республики, таких как Якутск, Ленск, Мирный и Нерюнгри, Алдан. Средняя скорость у абонентов МТС там увеличилась на 15%. На данный момент технология гибкого распределения частот на основе ИИ задействована в большинстве городов и населенных пунктах Дальнего Востока.

«МТС запустила в Якутии инновационный функционал интеллектуального распределения ресурсов сети, который отслеживает нагрузку и настраивает использование частот так, чтобы абонентам в этой сети не было «тесно». Например, по статистике в 20:00 абоненты после работы активно используют интернет – смотрят сериалы, играют в онлайн-игры. Наша технология понимает, что в это время нужна максимальная скорость в определенном месте спального района и «подключает» в помощь менее загруженные диапазоны до тех пор, пока нагрузка на сеть не спадет, — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Ранее МТС реализовала решение SuperBAND на сети Московского региона в 2021 г.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.