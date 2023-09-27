Связь МТС появилась в поселке Березовый и у дачников на 13 км трассы Мирный-Ленск

МТС обеспечила голосовой связью жителей поселка Березовый и Мирнинских дачников, проживающих в районе 13-го километра трассы Мирный-Ленск. Мобильная связь здесь появилась впервые. Это стало возможным благодаря установке телеком-оборудования на сортировочном комплексе Мирнинского-Нюрбинского ГОКа в Якутии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мобильная сеть покрывает также отрезок автодороги «Мирный-Ленск». Проезд для всех видов транспорта по трассе доступен круглогодично и является основной дорожной артерией, соединяющей одноименные города.

Теперь абоненты МТС, проживающие в дачном поселке и поселке Березовый, расположенные на 13-м километре, а также проезжающие по автодороге водители могут звонить, в том числе в случае аварийных ситуаций, отправлять SMS, получать на смартфон уведомления о неблагоприятных климатических условиях.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.