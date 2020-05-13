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На Ленском ПТЭС внедрен электронный архив на платформе «Этлас»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Этлас-Софт» объявила о том, что Ленское предприятие тепловых и электрических сетей («Ленское «ПТЭС», входит в структуру алмазодобывающей компаний «Алроса») внедрен электронный архив на платформе «Этлас». Предприятие является основным, наиболее крупным теплоснабжающим предприятием, обеспечивающим около 90% суммарной потребности в тепловой энергии объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленных и иных предприятий и организаций г. Ленска. За последнее время на предприятии проводится серьезная реконструкция.

В ходе модернизации предприятия руководством было принято решение о создании прозрачного и надежного хранилища всех документов компании. Для решения этой задачи специалисты, просмотрев ряд систем электронного архива, остановили свой выбор на решении от компании «Этлас-Софт», так как оно полностью подходило под решение поставленных задач.

Самостоятельное и простое создание и управление структурой архива документов. Наличие возможности быстрого импорта документов, а также заведения в систему документов со сканера. Удобный и настраиваемый поиск документов. Поддержка версионности документов. Наличие подсистемы работы с абонентскими договорами. Формирование карточек контрагентов с привязкой к ней договоров и связанных документов. Организация и учет в системе хранения копий оригиналов документов. Возможность простого самостоятельного внедрения системы.

Специалисты предприятия создали в системе структуру архива, настроили карточки для всех видов хранимых документов, сформировали требуемые справочники, настроили группы пользователей и установили права доступа этим группам к различным частям архива. Сформировали реестр абонентских договоров и контрагентов с историей взаимоотношений.

Внедрение электронного архива позволило компании кардинально изменить подход к работе с документами за счет получения централизованного архива, как самих документов (технических регламентирующих, проектных и кадровых), так и их графических копий, с гибкой подсистемой поиска, тем самым значительно упростив работу сотрудникам. Также удалось полностью избавиться от долгих поисков и потери потерь документов.

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