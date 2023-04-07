«Мегафон» расширил покрытие 4G в сельскохозяйственном районе Якутии

«Мегафон» модернизировал существующую телеком-инфраструктуру и расширил зону действия сети четвертого поколения в трех селах Мегино-Кангаласского района Якутии – Майя, Рассолода и Бедемё. После проведенных работ увеличилась территория покрытия мобильного интернета 4G и качество связи для всех абонентов оператора.

Благодаря запуску дополнительного «дальнобойного» слоя LTE оператор улучшил сеть на территории, где живет более 8 тыс. жителей. Ключевое преимущество используемого диапазона – возможность запустить сеть 4G на значительном пространстве, что особенно важно в сельской местности.

Мегино-Кангаласский район один из наиболее населённых сельскохозяйственных улусов республики. Несмотря на то, что это самый маленький по площади район, в нем расположено много озер, и благодаря этому основная отрасль экономики — сельское хозяйство, а именно животноводство. Также выращиваются зерновые, картофель, овощи и кормовые культуры. Действует завод комбикормов.

Село Майя является культурным центром района. В нем проживают более 7 тыс. человек, имеются Дом культуры, народный театр, музей Трудовой славы, средние общеобразовательные и музыкальная школы, гимназия, детсады, учреждения здравоохранения, торговли и бытового обслуживания, стадион. Села Рассолода и Бедемё – небольшие, все жители также заняты в сфере сельского хозяйства. В Рассолоде даже есть детский сад с агрономическим и трудовым воспитанием дошкольников и одна из старейших в Якутии школ с собственным агротехнологическим центром «Сатабыл».

«Мегафон» увеличил зону покрытия и стабильность связи и на улице, и внутри помещений, включая административные здания, жилые дома, социальные учреждения и производственные площадки.