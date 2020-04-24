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«Ростех», «Ростелеком» и «Элемент» создали консорциум «Телекоммуникационные технологии»

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«Ростех», «Ростелеком» и ГК «Элемент» при поддержке Минпромторга объединяют усилия по выводу на рынок и продвижению российской радиоэлектронной продукции. Создан консорциум «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ), целью которого является формирование условий для реализации государственной стратегии в области импортозамещения и развития отечественной радиоэлектронной продукции, локализация оборудования для телекоммуникационной индустрии, а также создание спроса на отечественную электронно-компонентную базу. Учредителями консорциума стали концерн «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»), «РТК – Центр региональных инициатив» (входит в «Ростелеком») и группа компаний «Элемент».

«От телекоммуникационной инфраструктуры и ее технологической независимости напрямую зависят темпы развития цифровой экономики, и мы не можем снижать этот темп, поэтому вынуждены использовать продукцию иностранного производства, – сказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. – Для локализации оборудования требуется синхронизировать планы развития сетей и разработки российского оборудования и компонентной базы – это одна из задач консорциума».

«Развитие отечественной радиоэлектроники – одна из стратегических задач, поставленных президентом России. В эпоху всеобщей цифровизации важно обеспечить импортонезависимость телекоммуникационной инфраструктуры путем координации взаимодействия между государством, бизнес-сообществом и научно-образовательными организациями», – сказал временный генеральный директор концерна «Созвездие» Михаил Артемов.

«Наше сотрудничество направлено на создание устойчивого долгосрочного спроса на отечественную компонентную базу за счет формирования прозрачной цепочки: от производителей базовых технологий до потребителей конечной продукции, – сказал президент ГК "Элемент" Илья Иванцов. – Так, уже сейчас в рамках консорциума мы активно работаем над стратегическими вопросами локализации и развития российских технологий в области телекоммуникационного оборудования».

Решением общего собрания учредителей консорциум «Телекоммуникационные технологии» возглавила генеральный директор «Микрона» Гульнара Хасьянова, которая будет совмещать эти должности.

«В отличие от других инструментов развития мы будем формировать предложения по адресным мерам поддержки не отдельных предприятий, а конечного продукта по всей цепочке производителей», – отметила генеральный директор консорциума «Телекоммуникационные технологии», генеральный директор «Микрона» Гульнара Хасьянова.

В соответствии со стратегией радиоэлектронной промышленности, новая модель отраслевых консорциумов как инструмента поддержки отечественных производителей будет нацелена на формирование экосистемы, включающей разработчиков, поставщиков и потребителей.

Одной из задач консорциума «Телекоммуникационные технологии» является координация взаимодействия бизнес-сообщества, научно-образовательных организаций, органов государственной власти и других структур, которые могут влиять на условия для разработки и производства российскими предприятиями радиоэлектронной продукции для локализации иностранного телеком оборудования.

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