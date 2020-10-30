Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

СБИС PRESTO и Gootax.pro интегрировались через API

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

СБИС PRESTO и сервис Gootax.pro интегрировались через API. Gootax.pro разрабатывает мобильные приложения (iOS и Android) для кафе, ресторанов, магазинов цветов.

В период второй волны коронавируса Gootax интегрировались с системой автоматизации ресторанов и кафе СБИС PRESTO. Теперь все заказы из приложения отправляются в СБИС PRESTO, где клиенты видят статус выполнения заказа, а также могут отправлять отзывы.

Казанцев Максим, генеральный директор Gootax.pro, сказал: «Наша компания работает более 10 лет, клиенты по всей России, СНГ, Европе. Мы помогаем компаниям адаптироваться к новой ситуации на рынке в условиях пандемии. Качественное и функциональное мобильное приложение позволяет получить конкурентное преимущество на рынке».

Федотов Михаил, руководитель проекта PRESTO, отметил: «Главная задача нашего сервиса — сделать учет и продажи в заведениях простыми и привлечь больше клиентов за счет программ лояльности, онлайн брони и доставки. Конечно, сейчас актуальность доставки крайне высока и Presto позволяет организовать ее под ключ».

Другие материалы рубрики

«Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными

Как взыскать долги «на основе данных»

Российскую скорую помощь переводят на отечественный софт

«Росатом» создает гигантскую систему управления учетными записями сотрудников. Она станет крупнейшей в России

Правительство дало зеленый свет «Гостеху», суперплатформе интеграции государства, граждан и бизнеса

Состоялось первое зарубежное внедрение международной версии 1C:ERP

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов: выбор ZOOM

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Техноблог

Как избежать обновлений, которые сломают ваши устройства?

Лучшие планшеты 2020 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online