СБИС стал победителем национальной премии «Цифровые вершины»

В номинации «Лучшее решение для малого бизнеса» фаворитом стал сервис СБИС — разработка компании «Тензор», главный офис которой находится в Ярославле.

«Цифровые вершины» — первая национальная награда в IT-области, ее цель — помочь лучшим отечественным разработчикам рассказать о своих преимуществах и пользе, которую они могут принести предпринимателям. Проводится под патронатом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с 2016 года.

Номинацию «Лучшее IT-решение для малого бизнеса» проводили совместно с ФНС России. На конкурс принимали программное обеспечение, которое помогает малому бизнесу и предоставляет функциональность для автоматизации работы.

Лариса Катышева, директор премии «Цифровые вершины»:

«В этом году у нас было впечатляющее жюри и по количеству, и по составу - 120 управленцев со всей страны, среди которых региональные министры цифровизации, вице-губернаторы, директора по цифровому развитию крупных компаний и госкорпораций

СБИС завоевал голоса членов жюри многофункциональностью. Сервис дает возможность предпринимателям работать в одной системе, не устанавливая сотни программ для разных бизнес-процессов. Это экосистема для бизнеса, где предусмотрена работа с бухгалтерией, отчетностью, маркировкой и десятками других бизнес-процессов»

Валентина Белякова, PR-директор компании «Тензор»:

«Цифровизация помогает обеспечить высокий темп роста бизнеса. И мы рады, что СБИС занимает ключевую позицию в этом процессе. Хочется отметить, что за победу в номинации «Лучшее IT-решение для малого бизнеса» с нами боролись сильные проекты. Каждый из них по-своему упрощает жизнь российским компаниям. Наша победа показала, как верно было расширить вектор движения СБИС, создать из него целую экосистему, которая поможет бизнесу на любом этапе его развития».

Всего на «Цифровые вершины» поступило около 800 заявок. Из них 64 вышли в финал.

И СБИС оказался в лидерах одной из 12 номинаций. С Ярославской областью состязались проекты из Москвы, Екатеринбурга и Республики Татарстан.

Сейчас СБИС участвует в программе поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса от Минцифры. Это дает возможность попробовать сервис со скидкой 50%.

Приобрести СБИС ЭДО или СБИС Отчетность за полцены можно компаниям, которые включены в реестр МСП до 31 марта.