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Поддержкой ГЧП-проектов в сфере ИТ займется специальный центр на базе НИИ «Восход»

Бизнес ИТ в госсекторе

Минкомсвязи России будет поддерживать ИТ-проекты в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) с помощью созданного на базе НИИ «Восход» Центра развития инвестиций и ГЧП в цифровой экономике. В данный момент центр собирает с регионов предложения и инициативы, а также выявляет барьеры при реализации ГЧП-проектов в сфере ИТ. Об этом заявил директор департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи Михаил Насибулин, выступая на пленарном заседании IV Форума Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству.

«Вся нацпрограмма “Цифровая экономика” реализуется в тесном контакте с бизнесом. Роль государства – создать инфраструктуру, чтобы бизнес мог запускать свои продукты. Для этого мы подключаем к интернету социально значимые объекты, развиваем электронное взаимодействие, выдаем субсидии на развитие и внедрение российских решений по цифровым технологиям», – сказал Михаил Насибулин.

Он напомнил, что на реализацию нацпрограммы необходимо привлечь около 535 млрд руб. частных инвестиций, и важным инструментом такого привлечения будет как раз ГЧП. Для стимулирования развития рынка ИТ Минкомсвязи совместно с Центром развития инвестиций и ГЧП в цифровой экономике, Проектным офисом по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» и Национальным центром ГЧП планирует проводить ГЧП-акселераторы. В них регионы, операторы и частные инвесторы будут совместно прорабатывать пилотные ГЧП-проекты в ИТ и через серию хакатонов и роуд-шоу правильно «упаковывать» готовые к запуску проекты. Частично ГЧП-акселератор уже был апробирован на мастер-классе «Инвестиции и ГЧП в сфере ИТ» в рамках межрегионального совещания «Лидеры цифрового развития», проходившего в октябре в Сочи.

Организаторами IV Форума ЦФО по ГЧП выступили Национальный центр ГЧП и Правительство Московской области. Пленарное заседание форума открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Модератором сессии выступил руководитель Аналитического центра при правительстве Владислав Онищенко.

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