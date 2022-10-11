Российский рынок систем управления складом увеличился до 2,5 млрд рублей

TAdviser в рамках нового обзора «Системы управления складом в России» оценил объем отечественного рынка WMS-систем по итогам 2021 г. и подготовил рейтинг крупнейших поставщиков таких решений.

На российском рынке систем управления складом (Warehouse Management System, WMS) по итогам 2021 г. отмечается положительная динамика. По оценке TAdviser, она составила порядка 12%, при этом общий объем этого рынка достиг 2,5 млрд руб. Опрошенные TAdviser эксперты отмечают, что 2021 г. ознаменовался стабильностью и умеренным эволюционным ростом. После некоторого «провала» в 2020 г., год спустя участники рынка фиксировали отложенный из-за пандемии спрос.

Темпы роста российской онлайн-торговли в период коронавирусных ограничений значительно ускорились. Новые тенденции потребовали нового учета и новой цифровой логистики. Ситуация с пандемией ярко высветила назревшие проблемы в работе складов с низкой степенью автоматизации. Среди других драйверов роста следует отметить систему «Честный ЗНАК». Необходимость цифровой маркировки в промышленности и дистрибуции вызвала повышенный интерес к системам WMS.

Крупнейшие участники рынка

TAdviser подготовил рейтинг крупнейших поставщиков систем WMS по итогам 2021 г. В него вошли вендоры и интеграторы таких решений. Суммарная выручка участников рейтинг превысила 1,8 млрд руб.

Крупнейшие участники рынка

Лидером стали интеграторы «Акселот-Л» (Axelot) и «Корус консалтинг». Выручка Axelot от реализации WMS-проектов увеличилась на 4,2% и достигла 519,1 млн руб. Рост выручки «Корус консалтинг» по этому же направлению составил 16,7%, объем выручки – 490 млн руб. Здесь интересен тот факт, что Axelot реализует свои проекты на российских решениях, прежде всего, это собственная линейка продуктов компании – AXELOT WMS. «Корус консалтинг» же является эксклюзивным партнером одного из крупнейших мировых разработчиков систем управления складом – Manhattan Associates. Третью строчку рейтинга заняла компания LogistiX. Она показала рост в 30%, выручка от WMS-проектов за 2021 год – 233,2 млн руб.

Ситуация в 2022 г.

2022 г. проходит под флагом импортозамещения. Уход с российского рынка зарубежных игроков открыл широкое поле для деятельности российских вендоров. Однако проблемы появились у заказчиков, продолжительное время использующих иностранные WMS-системы. Значительная часть разработчиков иностранных WMS и ERP заявила об уходе или приостановке деятельности в России. При этом компании, которые использовали облачные зарубежные решения, столкнулись с риском полной остановкой деятельности, и для них переход на российский софт стал вопросом выживания.

Что касается on-premise решений иностранных вендоров, которые объявили об уходе из России, то здесь ситуация не совсем однозначная. Часть экспертов полагают, что в скором времени потребителям таких систем все равно придется мигрировать на отечественные разработки. Другая часть считает иначе, объясняя это тем, что промышленные зарубежные системы стабильно работают и не требуют серьезных изменений и поддержки.

В сложившейся ситуации рынок разделится на два лагеря, полагают эксперты. В первом окажутся компании, у которых все процессы функционируют стабильно и нет четких потребностей в изменениях. Такие игроки будут и дальше продолжать работу на существующих решениях, забирая по возможности ресурсы c рынка для создания внутренних центров компетенций. Вторая группа — это компании, которые, в новых условиях вынуждены начинать процесс по миграции на российские решения. Триггерами для серьезных изменений могут стать:

Дефицит в ресурсах, обслуживающих западное ПО;

Невозможность действий с лицензией западного ПО (докупить, перевести на другое юридическое лицо и т.д.);

Смена менеджерского состава экспатов, привыкших работать с западным ПО на российских управленцев;

«Рассоединение» международных компаний с российскими «дочками» и резкая необходимость для локальных подразделений искать ИТ-решения;

Compliance международных компаний в сторону российских дочек в части соответствия внутренних стандартов и наличии поддержки вендора.

Большинство опрошенных TAdviser экспертов считают, что рынок продолжит расти. И именно импортозамещение сыграет здесь одну из ключевых ролей. Кроме этого, не стоит забывать и про новые правила реализации продукции, и тренды онлайн-продаж и цифровизации логистики – все это будет оказывать сильное влияние.

С другой стороны, следует учитывать экономический спад в стране. И этот фактор может оказать довольно значимый отрицательный эффект для рынка.

Импортозамещение

Импортозамещение в 2022 г. стало ключевым трендом для всего отечественного ИТ-рынка. Рынок WMS-систем – не исключение. Уход западных вендоров практически не оставил выбора российским компаниям. Если ситуация в санкционно-политическом плане в ближайшее время не изменится, на что рассчитывать пока не приходится, то других вариантов у компаний, кроме как проводить миграцию на отечественные разработки, не будет.

«Аскон» перешла с Cisco Webex на отечественный сервис для совещаний Импортозамещение ВКС

В глобальном смысле клиентов фактически лишили выбора. По словам эксперта одной из российских ИТ-компаний, реализующей проекты на зарубежных WMS, осталось всего три варианта: заказная разработка, «1С» или решения локальных игроков с закрытым кодом и зависимостью от небольшой продуктовой компании.

Российские вендоры WMS фиксируют рост количества запросов от потенциальных заказчиков. Есть общее понимания, что бизнес должен развиваться, и останавливать процессы автоматизации нельзя.

По данным участников рынка, доля российских WMS-систем непрерывно росла на протяжении последних лет. Если в 2010 г. соотношение импортных решений к отечественным оценивалось примерно 70/30, то к началу 2020 г. оно изменилось на обратное – порядка 70% используемых решений были российскими.

На начало 2022 г., по усредненным данным, полученным от вендоров и интеграторов WMS-систем, в штучном выражении (не учитывая размер компаний) около 90% использовали российские решения.

Чем заменить ушедшие Zoom, MS Teams и Cisco Webex? Импортозамещение ВКС

Если рассматривать крупнейших клиентов WMS, то здесь ситуация противоположная. Так, по оценке «Корус консалтинг», 90% крупнейших производственных компаний в России используют западное ПО. Аналогичная ситуация и в крупнейших розничных сетях страны – 12 из 15 применяют иностранные решения.

Проблемы использования зарубежных систем

Проблема, с которой столкнулись российские компании, имеющие контракты с зарубежными поставщиками WMS, заключается в том, что в отдельных случаях вендоры некоторых западных WMS ограничили функциональность и техническое сопровождение, несмотря на имеющиеся договорные обязательства и проведенные платежи.

Следующий момент — это то, что данное ПО работает на системном программном обеспечении и СУБД Oracle и Microsoft, которое тоже сейчас недоступно для приобретения в России.

Очень серьезные риски появились и у компаний, которые используют WMS, установленную на зарубежных серверах. В этом случае, к риску прекращения техподдержки добавляется риск отключения удаленного доступа к системе.

Помимо этого, компании в перспективе могут столкнуться с дефицитом необходимого персонала, поскольку сократится количество желающих развивать свои компетенции в решениях, которых уже нет на локальном рынке.

С полной версией обзора TAdviser «Системы управления складом в России» можно ознакомиться по ссылке.

***

Аналитический центр и портал TAdviser работает на медиа-рынке России с 2005 г. За 17 лет аналитики центра подготовили сотни исследовательских материалов в интересах потребителей и поставщиков информационных технологий в России и странах СНГ.