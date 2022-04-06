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Исследование ITSM-форума и TAdviser: российский ITSM-рынок на пороге перемен

Предпосылки к исследованию и методология

В связи с отсутствием актуальной оценки российского рынка ITSM ITSM-форум в начале года запустил работу по сбору данных об игроках рынка и объеме выручки, получаемой от продажи лицензий и внедрения ITSM-продуктов.

В результате были собраны данные о более чем 30 компаниях, российских и зарубежных, присутствующих на российском рынке.

Данные о выручке компаний от продажи ITSM-решений не всегда есть в открытом доступе, поэтому для валидации гипотез и оценок рынка ITSM-форум совместно с аналитическим агентством TAdviser опросили 30 участников рынка из 26 компаний. В анкету были включены вопросы об оценке рынка, планах по развитию ITSM-решений и ближайшего будущего российского ITSM-рынка.

Результаты исследования

Влияние политических событий на рынок

Среди экспертов не оказалось единого мнения о том, что изменится на российском ITSM рынке в 2022 году в связи с внешнеполитическими событиями. Ответы респондентов касались в основном четырех тем:

  1. Наличие тренда на импортозамещение.
  2. Снижение финансовых возможностей компаний-клиентов из-за экономической ситуации
  3. Зависимость от условий работы зарубежных игроков на рынке.
  4. Зависимость развития облачных сервисов от приоритетов компаний-заказчиков.

В целом, большинство экспертов говорят о реализации тренда на импортозамещение, высокую вероятность миграций с зарубежных решений и перехода на российское программное обеспечение. Однако, экономическая ситуация, в которой окажутся компании-клиенты может препятствовать росту спроса на российские ITSM-решения. Среди сложностей также называли ситуацию с «железом», сокращение спроса на услуги консалтинга и поиск компаниями наиболее дешевых решений, уход на опен сорс.

Вопросу условий работы зарубежных игроков респонденты уделили отдельное место, так как конечные условия, в которых будет функционировать рынок, очень зависит от этого фактора.

Относительно стратегии развития облачных сервисов на ближайшую перспективу респонденты высказывали противоположные мнения о том, будет ли спрос на облака. Те, кто высказывался за говорили о сложностях с оборудованием и экономике, аргументы против состояли в вопросах безопасности и требованиях по глубокой встраиваемости в интеграционный ландшафт.

Перспективы роста российского рынка ITSM

Респонденты в целом имеют позитивные ожидания насчет роста спроса на российское программное обеспечение. Количество ответов, которые можно отнести к «положительной» оценке влияния на рынок современной ситуации, составляют 70% от всех ответов. Однако, в реальной ситуации вес ограничивающих факторов – сжимание самого рынка заказчиков, сокращение бюджетов на развитие, замораживание проектов может препятствовать развитию позитивных для российских игроков сценариев. Эксперты отмечали, что роста рынка в абсолютном значении не ожидается: будет перераспределение в сторону российских компаний. Характер этого распределения будет зависеть от разворачивания внешнеполитической ситуации, политики импортозамещения и экономики страны в целом.

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Реальный объем рынка не совпал с оценкой экспертов

Одна из гипотез до начала сбора данных по рынку состояла в том, что на рынке нет общего понимания и согласия по оценке российского рынка. Эта гипотеза подтвердилась. Во-первых, более половины экспертов оказались не готовы назвать оценку рынка. Кто-то не проводил исследование, другие эксперты считают, что в открытых источниках таких данных нет. Большая часть ответивших респондентов указали все-таки заниженную оценку рынка – от 2 до 5 млрд руб. Оценку рынка, близкую к реальной, назвали только 3%.

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Состав и объем российского ITSM-рынка

Российский рынок ITSM в 2021 г. составил около 6,8 млрд руб. Лидеры рынка: Naumen, Micro Focus, Terrasoft. Рынок характеризуется никой долей российских игроков – меньше трети. Российские компании в основном сосредоточены в сегменте с выручкой до 200 млн руб. Среди компаний, которые зарабатывают на российском рынке более 500 млн руб., только Naumen. В связи с высокой долей зарубежных компаний на рынке с на российском рынке ITSM может произойти перераспределение от 1 до 2 млрд руб. Разница в 1 млрд руб. объясняется тем, что многое зависит от конкретных условий работы зарубежных компаний, внутренней политики импортозамещения и в том числе курса валют, которые влияют на конкурентоспособность зарубежных решений.

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Доля облачных решений составляет около 10%.

Планы по развитию ITSM-направления

Один из достаточно стандартных вопросов анкеты, связанный с планами компаний по развитию ITSM-направления, в настоящих условиях вызвал затруднение у респондентов. Многие эксперты отказались отвечать на вопрос в связи с тем, что на данный момент планирование любой деятельности затруднено. Однако были и те, кто заявил о том, что планирует занять на рынке весомые доли в 25-30%. Представители зарубежных компаний высказались о планах развития ИТСМ-направления в СНГ, а также поиска вариантов работы с российскими заказчиками.

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