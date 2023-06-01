Россиян освободили от «биометрического рабства». Власти дали гражданам легальное право бойкотировать сбор биометрии

Россияне получили возможность раз и навсегда запретить компаниям и государству сбор их биометрических данных. Сказать «нет» единой биометрической системе можно путем подачи письменного заявления в МФЦ. Это право отныне закреплено за каждым жителем России на уровне закона.

Биометрия под защитой

В России вступили в силу положения закона об идентификации и аутентификации физических лиц, позволяющие гражданам страны запретить собирать их биометрические данные. Как пишет «Прайм», для этого нужно лишь обратиться в ближайший многофункциональный центр (МФЦ) с соответствующим письменным заявлением.

Право отозвать свои биометрические данные у россиян было и раньше, но работало оно не централизованно – гражданам страны, не желающим, чтобы их биометрия использовалась где-либо без их ведома, должны были отзывать ее из каждой организации, в которую они ее передали, например, из банка. Теперь же одно заявление позволит не беспокоиться о судьбе снимков лица, образцов голоса и пр.

Что нужно делать

Новые положения закона предусматривают, что желающие бойкотировать Единую биометрическую систему (ЕБС) граждане должны лично посетить МФЦ для подачи письменного отказа от сбора и размещения их биометрической информации. Подписанное ими заявление сотрудники многофункционального центра передадут действующему оператору ЕБС – на данный момент это «Центр биометрических технологий» (АО ЦБТ). Главным по биометрии россиян эту организацию назначил Президент России Владимир Путин в октябре 2022 г. – на момент подписания указа она на 49% принадлежала «Ростелекому» и на 26% государству через Росимущество. Тогда же Центробанк получил рекомендацию войти в уставной капитал ЦБТ и получить 26-процентную долю в нем.

Фото: Сбербанк Удобство или безопасность персональных биометрических данных - что выберут россияне

Передача письменного запрета россиянина на использование его биометрии в ЦБТ будет означать, что с этого его уникальные идентификаторы – голос, фото лица и пр. – больше не смогут попасть ни в одну систему.

Возможность «отказа от отказа» новыми положениями закона о биометрии тоже предусмотрена. Чтобы воспользоваться ею, россиянину нужно выполнить те же действия – лично посетить ближайший МФЦ и написать новое заявление на отзыв своего предыдущего заявления.

Как уследить за всеми

Новые поправки к закону о биометрии также устранили хаос в вопросе хранения и обработки биометрических данных россиян. Если раньше это могли делать сторонние организации, например, банки, внутри своей ИТ-системы, то с 1 июня 2022 г. такое возможно только в Единой биометрической системе.

Изменения означают, что работоспособность биометрических сервисов организаций поставлена под вопрос. Чтобы сохранить ее, компаниям необходимо получить соответствующую аккредитацию, притом в очень сжатые сроки – не позднее 1 декабря 2023 г.

Наличие у компании такой аккредитации позволит ей собирать у клиентов биометрию (с их согласия и при отсутствии написанного ими отказа в МФЦ) и передавать их в ЕБС на хранение. При запросе биометрии ЕБС передаст компании не открытую информацию, а так называемый «вектор» – особая форма биометрии, полученная в результате математического преобразования оригинальных биометрических персональных данных граждан России. Другими словами, прямой доступ к отпечаткам пальцев, образцам голоса и другим данным компании иметь не будут.

Стоит отметить, что у аккредитации на доступ к информации из ЕБС нет срока действия. Но если она по тем или иным причинам будет аннулирована, лишившимся ее компаниям будет выделено ровно семь рабочих дней на удаление полученных из ЕБС векторов из своей сети.

В чем опасность биометрии

В современном мире биометрические данные человека, в теории, могут быть использованы против него же. К примеру, на основе образцов голоса, предположительно, могут быть сфабрикованы фразы и предложения, которые владелец биометрии никогда не произносил.

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Об опасности передачи биометрии третьим лицам говорят и те, кто тесно связан с информационной безопасностью. Например, против этого в 2021 г. высказывалась президент ИБ-компании InfoWatch Наталья Касперская – они призывала «ни в коем случае не сдавать биометрические данные» и «не вестись на удобство». «Их (биометрические данные – прим. CNews) практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят: как эти данные планируется защищать, в том числе, от своих сотрудников», – сказала Наталья Касперская, добавив, что лично ей непонятно, зачем в принципе нужно повсеместное использование биометрии.

«Граждане сдают отпечатки пальцев и фото лиц, их лица снимают без их ведома и согласия на улицах, на транспорте, в офисах и торговых центрах, а потом такую информацию может кто-то слить, украсть, перехватить и использовать, например, в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счетом в банке, при проходе на закрытые объекты и тому подобном», – подытожила президент InfoWatch.

Россияне невзлюбили ЕБС

Единая биометрическая система в 2023 г. отмечает свое семилетие – ее разработка началась состоялся в 2018 г. Первые тесты системы прошли в декабре 2017 г., а официальный ее запуск состоялся 1 июля 2018 г.

На момент выхода материала в ЕБС хранилось только два вида биометрии – фотографии лиц россиян и образцы их голоса.

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В основе ЕБС лежит инфраструктура Электронного правительства и Единого портала государственных и муниципальных услуг. Удобство использования биометрии, о котором упоминала Наталья Касперская, проявляется, в том числе, в возможности дистанционно получать банковские услуги – открытие счета, получение кредита и т.д. Кроме того, с помощью ЕБС можно дистанционно приобрести электронные SIM-карты e-SIM.

По данным «Ведомостей», на середину февраля 2021 г. в системе ЕБС было зарегистрировано всего около 164 тыс. граждан России при том факте, что общая численность населения страны превышает 146 млн человек. Это свидетельствует о непопулярности системы среди россиян. Более свежая статистика по числу записей в ЕБС о жителях России в открытом доступе на день выхода материала отсутствовала.