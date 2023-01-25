В цифровых МФЦ получено более 1 млн онлайн-услуг

В 2022 г. в Подмосковье более 1 млн услуг получили жители в цифровых зонах МФЦ. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Московская область – одна из лидеров в стране в сфере цифровизации. Более 270 услуг наши жители могут получить, не выходя из дома. Если человек столкнулся с трудностями при получении электронной услуги, на помощь приходят цифровые зоны МФЦ. Они есть уже даже в библиотеках. Консультанты всегда помогут заполнить электронное заявление для получения нужной услуги», – сказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Ежемесячно порядка 80 тыс. человек обращаются в смарт-центры МФЦ. Для заявителей создано 290 рабочих зон, которые есть не только в основных офисах, но и в библиотеках.

Сотрудники цифровых зон оказывают консультации по услугам, переведенным в электронный вид, помогают авторизоваться с помощью ЕСИА, оформить заявление.

Среди самых популярных услуг в цифровых МФЦ – получение выписки из домовой книги, выдача социальной карты жителя Московской области, предоставление субсидии на оплату ЖКУ, бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками, присвоение адреса.