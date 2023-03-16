«БФТ-холдинг» реализовал СМС-оповещение пользователей и автоматизировал процесс возврата невостребованных результатов услуг в МФЦ Амурской области

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, автоматизировал в АИС МФЦ Амурской области функциональность возврата невостребованных результатов госуслуг. Благодаря новой возможности сотрудникам МФЦ не придется вручную контролировать процесс хранения и передачи документов обратно в органы власти, а жители региона смогут получать СМС-уведомления об истечении срока хранения и дальнейшем движении запрошенных сведений. Вся информация о бизнес-процессе будет доступна сотрудникам МФЦ в рамках АИС. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

Сложившаяся практика оказания госуслуг предполагает, что житель региона должен в определенный срок забрать результаты получения услуги из офиса МФЦ. Документы, полученные в ответ на запрос заявителя, некоторое время хранятся в многофункциональном центре, после чего, если житель не пришел за ними, направляются обратно в орган власти. Чтобы напомнить заявителям о необходимости вовремя забрать документы, а также оптимизировать бизнес-процесс по взаимодействию между МФЦ Амурской области и органами власти, было принято решение о модернизации системы.

«БФТ-холдинг» в сжатые сроки реализовал процесс СМС-оповещения пользователей, а также настроил автоматическое отображение информации о передаче невостребованного результата госуслуги в АИС МФЦ. Настройка функциональности и ее ввод в промышленную эксплуатацию заняли всего один месяц.

Теперь заявитель получит уведомление на этапе истечения срока хранения документа в МФЦ. Это позволит ему вовремя запланировать визит в многофункциональный центр и забрать нужный документ. Помимо этого, важной частью проекта стала цифровизация процесса передачи информации об отправке невостребованных результатов в органы власти по истечении срока хранения. Так, после внедрения решения в АИС МФЦ появилась возможность автоматического учета данных по невостребованным результатам, что повысило качество, точность сбора и хранения информации.

«Проект по настройке новой функциональности АИС МФЦ Амурской области реализован с целью обеспечения более удобного процесса взаимодействия между МФЦ и органами власти, а также для оперативного оповещения заявителей о результатах получения услуг. Проект стал логичным этапом развития системы. Он позволил нам перевести в электронный вид важный бизнес-процесс, вследствие чего повысится учет и прослеживаемость движения документов, наладится достаточный уровень информационной прозрачности при оказании госуслуг жителям, а также увеличится процент документов, полученных в срок. На данном этапе граждане будут получать СМС-уведомления за три дня до окончания срока хранения в МФЦ паспорта России, заграничного паспорта и свидетельства о регистрации по месту жительства либо пребывания», – сказала Татьяна Крамаренко, заместитель директора ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Амурской области».

Новая функциональность введена в эксплуатацию во всех АИС МФЦ региона.

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Сегодня за спиной «БФТ-холдинга» более 6000 реализованных проектов, 25 лет работы и участие в более 10 масштабных ИТ-проектах, среди которых проект по развитию Национальной системы управления данными (Единая информационная платформа и Витрины данных) Минцифры России, обеспечение эксплуатации информационных систем, автоматизирующих основную деятельность ФСС РФ.