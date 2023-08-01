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Axenix и Frank RG будут развивать консалтинговые проекты для банковской сферы

Консалтинговые компании Axenix и Frank RG заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества компании предложат клиентам совместный стратегический консалтинг, основанный на детальной аналитике рынка.

Frank RG – консалтинговая компания, эксперт в области исследования конкурентной среды российского рынка финансовых услуг. С 2008 г. Frank RG анализирует банковскую розницу, помогает банкам и финансовым организациям определить их место на рынке, предоставляя необходимые аналитические данные, консультирует по развитию бизнеса в сфере финансовых услуг.

Технологическая консалтинговая компания Axenix много лет создает интеллектуальные «подключенные» банковские системы, готовые к гибким преобразованиям, предлагает оптимальные стратегии и инструменты для трансформации рабочих процессов, оптимизирует банковские процессные модели с помощью интеллектуальных технологий и помогает банкам улучшить клиентский опыт.

Подписанное соглашение позволит Frank RG расширить сферу деятельности за счет дополнительных услуг стратегического консалтинга, а Axenix – усилить направление разработки бизнес-стратегий в банкинге, основанной на глубоком понимании рынка. В настоящий момент партнеры вышли с первым проектным предложением в один из российских банков.

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«Объединив нашу экспертность в проведении цифровых трансформаций, выстраивании клиентских путей, ИТ и бизнес-стратегий с глубоким знанием, пониманием рынка и опытом серьезной аналитической работы Frank RG, мы сможем предложить российским банкам стратегические проекты, разработанные с учетом детального анализа трендов, ситуации, динамики и развития банковской розницы. Уверен, что наше партнерство будет взаимовыгодным не только для нас, но и для наших клиентов», – сказал Зураб Намчевадзе, старший менеджер департамента «Финансовые организации» компании Axenix.

«Для Frank RG сотрудничество с Axenix – это важный шаг в развитии линейки наших услуг и возможность поработать над совместными проектами с консалтинговой компанией, входящей в число лучших. Мы верим, что живем в эпоху, когда новая ценность создается на пересечении компетенций, а партнерства приобретают критически важное значение в конкурентной борьбе. Мы открыты к партнерскому сотрудничеству, и я рад, что коллеги из Axenix также заинтересованы в создании кобрендинговых консалтинговых проектов. Подчеркну: и Axenix, и Frank RG остаются независимыми компаниями. Мы продолжаем вести свои собственные проекты. Но открываем себе возможность объединять опыт двух компаний для решения клиентских задач», – отметил Юрий Грибанов, генеральный директор компании Frank RG.

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