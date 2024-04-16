Кикшеринг «МТС Юрент» выписал более 10 тыс. штрафов с начала сезона в Москве

В новом сезоне фиксировать нарушения правил дорожного движения пользователями электросамокатов будут не только городские камеры, но и консультанты по безопасности сервиса «МТС Юрент». В рамках внутренней стратегии «Год безопасного самоката» компания увеличит число консультантов до 2,5 тыс. человек более чем в 30 городах присутствия. Штат консультантов может возрасти по мере роста спроса в течение сезона. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Сервис уже начал применять санкции, штрафы приходят в приложении. Так, только в Москве с начала сезона «МТС Юрент» выписал 10,819 тыс. штрафов (за неправильную парковку и езду вдвоем) и выявил более 25 тыс. нарушений в Москве и Санкт-Петербурге (из них 20 тыс. — в Москве). Чаще всего санкции применяются к любителям езды вдвоем, за неправильную парковку.

В частности, за езду двух и более человек на одном самокате штраф составляет 800 руб.; за парковку в неположенном месте — 500 руб.; за передачу аккаунта другому лицу, в том числе несовершеннолетнему, — моментальная блокировка в приложении; за управление самокатом до 18 лет — блокировка аккаунта в приложении; за другие нарушения ПДД будет вынесено предупреждение. При накоплении нескольких предупреждений аккаунт пользователя блокируется.

Кроме того, «МТС Юрент» вышел с инициативой ввести штрафы в 100 тыс. руб. для пользователей за пьяную езду на электросамокатах. Выявлять нарушителей оператор предлагает с помощью правоохранительных органов, штрафовать их сервис будет самостоятельно (при условии получения от ГИБДД свидетельства и фиксации нарушения). Инициативу поддержал Минтранс.

Для усиления работы консультантов «МТС Юрент» запустил внутренний рейтинг пользователей. Это значит, что в карточку каждого пользователя вносится информация о нарушениях, если такие были зафиксированы. За них вводятся санкции с градацией от предупреждений до блокировки. Информацию о нарушениях на самокатах оператор собирает не только с консультантов, но и со стороны администраций городов и органов правопорядка. У сервиса также работает выделенная линия поддержки, в которую любой желающий может направить информацию о нарушениях ПДД на самокатах «МТС Юрент».

В рамках «Года безопасного самоката» оператор также запустил «взнос на инфраструктуру и безопасность». Один рубль с каждой поездки на электросамокатах компании будет направлен на повышение безопасности поездок и строительство инфраструктуры в городах присутствия. Что, в свою очередь, позволит снизить число нарушений ПДД пользователями.

По прогнозам сервиса, в этом году на электросамокатах «МТС Юрент» будет совершено не менее 100 тыс. поездок, таким образом размер «взносов на безопасность» в этом сезоне составит более 100 млн руб. Эти средства сервис направит на улучшение порядка в городах, а именно строительство и нанесение парковок, отрисовку велополос. В частности, парковочная разметка появится в Ижевске, Екатеринбурге, Тюмени, Казани, Калининграде, Краснодаре. Во всех городах присутствия сервиса «МТС Юрент» готов инвестировать в инфраструктуру для создания комфортных условий для поездок, особенно это касается велополос, пользоваться которыми смогут не только клиенты сервиса, но и все горожане.