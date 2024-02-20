Axelot Consult выполнила проект логистического консалтинга для ГК «Лакра»

Axelot Consult выполнила проект логистического консалтинга для ГК «Лакра». Клиент получил подробный план нового складского комплекса с проработанной схемой пятна застройки, детальными расчетами и описанием ключевых бизнес-процесс, а также рекомендации по модернизации существующих складов, которые позволили повысить основные показатели эффективности их работы

ООО «Инмаксо-Лакра» (ГК «Лакра») – производитель декоративных красок и покрытий. Компания предлагает малярно-штукатурный инструмент, декоративные лакокрасочные материалы и поставляет различные покрытия общестроительного и промышленного назначения — краски, лаки, эмали, штукатурки, средства защиты древесины, монтажные пены, герметики и прочие высококачественные материалы.

Группа компаний «Лакра» обладает разветвленной сетью дистрибьюции, ее продукция представлена на оптовом и розничном рынках сбыта России, Казахстана, Белоруссии и Кыргызстана. Российские торговые представительства компании находятся в Москве, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Иркутске и других городах. Все продукты компании производятся на заводах в России с применением иностранных промышленных технологий и собственных разработок. Система менеджмента качества компании прошла сертификацию на соответствие требованиям международных стандартов ISO.

Вектор развития ГК «Лакра» направлен не только на совершенствование производственных технологий, но и на оптимизацию логистических процессов компании, включая управление складом. На сегодняшний день в логистическую инфраструктуру крупнейшего производителя красок входит несколько складов, два из которых – в Московской области, площадью 16 тыс. кв. м. и 9 тыс. кв. м. В целях модернизации и расширения складского хозяйства было принято решение о проведении анализа работы существующих складов и строительстве нового склада.

Планирование нового складского комплекса, как и экспертную оценку состояния логистики двух складов в Московской области, руководство группы компаний поручило экспертам в области логистического консалтинга и технологического проектирования складов – компании Axelot Consult (входит в TKV Group).

Выбор исполнителя основывался на многолетнем опыте сотрудничества компаний, которое началось с успешного проекта внедрения WMS от Axelot четвертого поколения на складе «Лакра» в 2017 г. За прошедшие годы масштабы деятельности предприятия выросли. Анализ действующей системы и текущих потребностей заказчика показал, что на данный момент складское хозяйство справляется с нагрузкой и не нуждается в преобразованиях. Специалисты Axelot Consult пришли к заключению об оптимальности текущих бизнес-процессов и действующей автоматизированной системы управления складом. Поэтому все работы в рамках проекта производились «на перспективу» – с учетом планов компании по развитию.

Специалисты Axelot Consult предложили 2 концепции создания нового складского комплекса, которые отличались в основном рекомендованными системами хранения. Полочные, консольные, широкопроходные фронтальные стеллажи были предусмотрены для склада в соответствии с первой концепцией. Второй вариант подразумевал дополнительное оборудование склада набивными стеллажами с шаттлами. Обе концепции содержали подробное описание расположения технологических зон, маршрутов движения персонала, систем хранения, техники и оборудования; была произведена оценка CAPEX и OPEX для каждого из предложений. Заказчик получил также сравнительный анализ концепций и рекомендации специалистов Axelot. Выбор руководства ГК «Лакра» был сделан в пользу одного из вариантов, который и был детально проработан проектной командой Axelot Consult.

По итогам проектирования заказчик получил: детальный план будущего складского комплекса с размещением сооружения склада на пятне застройки с учетом маневровых площадок, маршрутов движения транспорта и организации парковочного пространства; топологию склада с расстановкой стеллажных систем и расчетом предетальных и оптимальных емкостей технологических зон приемки, хранения, отбора, отгрузки, а также описанием ключевых направлений движения товаров, техники и сотрудников; архитектурный концепт с описанием физических параметров склада, содержащий данные о периметре здания, рабочей высоте склада от пола до нижней части несущих ферм, количество доков и места их размещения, наличие и параметры строительной антресоли, места размещения АБЧ и технических помещений.

Целевая расчетная емкость склада составила 26 тыс. куб. м. С учетом прогнозируемого роста в перспективе ближайших нескольких лет расчетная потребность в складских мощностях достигнет 36 тыс. куб. м. Хранение и технология грузообработки определены с учетом весогабаритных характеристик товаров (мелкоштучный и крупногабаритный), специфики номенклатуры (обычная и огнеопасная) и количества активных позиций (до 7 тыс.), единовременно хранящихся на складе. Это повлияло на формирование топологии склада. В соответствии с топологией настроены ключевые процессы, которые позволили минимизировать пересечение потоков несовместимых товаров. Также для части отгружаемой продукции была предусмотрена специальная зона, в которой будет производиться обрешетка товара. Это позволит предотвратить повреждение грузов и обеспечит своевременную подготовку товара к отгрузке клиентам.

Одной из рекомендаций также стало предложение по переводу складской логистики под управление WMS-системы нового поколения. Специалисты Axelot Consult произвели расчет необходимого количества персонала и подъемно-транспортного оборудования. Разработаны складские процессы с учетом управления складом посредством расширенной функциональности системы WMS, использования новой техники и оборудования.

Складская логистика ГК «Лакра» для повышения эффективности функционирования требовала объединения двух складов в одном складском комплексе. Анализ существующих складов помог рассчитать необходимые площади и взаимное расположение технологических зон, вычислить требуемые размеры единого складского комплекса.

В качестве завершающего этапа проекта эксперты Axelot Consult определили ключевые требования к ПТО, WMS, системам хранения и грузообработки, вспомогательному оборудованию, сформированы основные положения тендерных заданий на приобретение, на основе которых будут организованы закупки.

Проектирование нового склада на выбранном пятне застройки выполнено с учетом дальнейших планов развития предприятия заказчика на этом участке, а именно – строительство в восточной его части перспективного производства. Поскольку будущие строения станут частью логистики предприятия, проектом предусмотрены оптимальные способы сообщения новых сооружений с действующим складом.

Разработанный проект будущего склада поможет ГК «Лакра» реализовать намеченные планы развития, будет способствовать постоянному росту показателей эффективности работы склада, увеличит скорость грузообработки, а также снизит нагрузку на складской персонал и транспортную логистику.