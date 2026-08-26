Направление разработки промышленного ПО fabricaONE.AI заключило дистрибьюторское соглашение с центром экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft

Направление разработки промышленного ПО fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявило о заключении дистрибьюторского соглашения с центром экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft. В рамках сотрудничества Axoft займется продвижением линейки российских решений группы компаний Omegalliance и компании Visitech через партнерскую сеть в России и странах СНГ.

Сотрудничество позволит расширить доступ партнеров Axoft и их заказчиков к отраслевым цифровым продуктам для управления производством, производственного планирования и автоматизации процессов в области охраны труда и промышленной безопасности. Партнеры смогут использовать техническую экспертизу Axoft на всех этапах проектов — от консалтинга и поставки ПО до внедрения решений под ключ.

В портфель дистрибьютора вошли российские продукты, включенные в реестр отечественного ПО:

ExeMES – готовое MES-решение для оперативного управления производством с развитой функциональностью и возможностью адаптации под задачи предприятия благодаря Low-code-подходу (возможности разработки с минимумом написания кода).

ExeReport – средство для формирования отчетности и панелей мониторинга (дашбордов), которое можно использовать как самостоятельно, так и в составе решения на базе ExeMES.

Planmatic – коробочное решение для производственного планирования, с возможностью гибкой адаптации системы под конкретные нужды предприятия.

Visitech ИСОБР – решение для автоматизации процессов в области охраны труда, промышленной, экологической и производственной безопасности.

Решения уже используются предприятиями металлургической, горнодобывающей, химической, пищевой, фармацевтической промышленности, а также компаниями из других отраслей. Среди заказчиков — Кузбассразрезуголь, Уралтрубпром, «Газпром нефть шельф», Танеко, ММК и многие другие.

«Мы рассматриваем сотрудничество с Axoft как важный шаг в развитии партнерской сети. Экспертиза компании и ее широкое присутствие в регионах помогут нам быстрее выводить решения на новые промышленные предприятия, расширять партнерский канал и выстраивать более эффективное взаимодействие с заказчиками», — отметил Андрей Надеин, генеральный директор ГК Omegalliance и руководитель направления разработки промышленного ПО fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline).